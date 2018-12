Child Focus: “Alle kinderen van Belgische IS-strijders in Syrië en Irak moeten kunnen terugkeren” HA

Child Focus vindt dat alle kinderen van Belgische IS-strijders in Irak en Syrië naar ons land moeten kunnen terugkeren. Dat zegt de stichting op Radio 1. In totaal verblijven nog zo'n 150 kinderen van Belgische strijders in het conflictgebied. Van slechts 10 procent van hen, ofwel ongeveer 15 kinderen, is bekend waar ze zich bevinden.

De Brusselse kortgedingrechter besliste woensdag dat IS-moeders Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) samen met hun zes kinderen naar België moeten gerepatrieerd worden. De twee vrouwen uit Borgerhout zitten met hun kroost in erbarmelijke omstandigheden vast in het Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol, in het noordoosten van Syrië. De kinderen zijn tussen acht maanden en zes jaar oud, en één 2-jarige is ernstig ziek.

Child Focus is blij met het vonnis van de rechter, maar vindt dat ons land alle kinderen van Belgische IS-strijders moet terughalen. In totaal bevinden zich nog ongeveer 150 Belgische kinderen van IS-strijders in Irak of Syrië. Van slechts ongeveer vijftien van hen is de locatie bekend.



“Child Focus pleit voor de terugkeer van alle kinderen”, zegt Heidi De Pauw op Radio 1. “Bij de terugkeer dient uiteraard geval per geval te worden bekeken wat de noden van dat kind zijn. Bijvoorbeeld, zijn er trauma’s of tekenen van radicalisering? Vervolgens moet men deze kinderen op de juiste manier opvangen en begeleiden.”

Minister Maggie De Block (Open Vld), sinds kort ook bevoegd voor Asiel en Migratie, zei gisteren bij VTM NIEUWS dat de regering in beroep gaat tegen het vonnis. Ze is geen voorstander van de repatriëring van de twee IS-moeders, maar wil er wel alles aan doen om de zes kinderen te helpen. “Ik weiger kinderen te straffen omwille van de daden van hun ouders. Deze onschuldige kinderen hebben niet voor IS gekozen. Dat zij naar ons land komen, daar kan ik me nog bij neerleggen.”