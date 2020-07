Exclusief voor abonnees Chiara wist altijd al dat ze anders was: “Mijn moeder wou een dochter met een prinsessenjurk. Ze kreeg een jongensachtige lesbo” Sabine Vermeiren

16 juli 2020

05u30 0 Van de ene dag op de andere dag outte Chiara Devooght (26), dochter van een Marokkaanse vader, zich als lesbienne: ze knipte haar lange haren kort en kocht een baggy jeans. In twee uur tijd transformeerde ze tot de persoon die ze al jaren wilde zijn. Thuis lag de kwestie moeilijker. Tien jaar later is de relatie met moeder nog altijd verstoord en is met vader elk contact verbroken.

Onze journaliste SABINE VERMEIREN en fotograaf PIETER-JAN VANSTOCKSTRAETEN trekken in onze reeks ‘Kerkstraat 5' kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres in een andere plaats voor een gesprek over Leven en Liefde.

“Ik ben pas 26 maar je zou over mijn leven een boek kunnen schrijven. Ga zitten. Wil je koffie?” Bij Peetje Klakke op de Markt in Wingene is het een rustige weekdag: corona houdt de mensen nog buiten en op het terras drinken een paar mensen witte wijn. Peetje Klakke is geen toevallige keuze. Het is het eetcafé dat Chiara sinds een paar jaar uitbaat. Vorig weekend kwam daar nog een tweede zaak bij. Op Kerkplein 5 opende ze Bar Bièra’s. Een danscafé, want de jeugd in Wingene heeft daar nood aan, weet Chiara.

“Ik ben de dochter van een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader. Ze waren niet getrouwd, want mijn vader wás al getrouwd. Toch zijn ze dertien jaar samen geweest. Een soort van affaire, al was die niet echt geheim: het hele dorp had er weet van.”

“Toen ik geboren werd, had mijn moeder gelukkig de helderheid van geest om me niet de achternaam van mijn vader te geven. Ik kreeg de hare. Ik schaam me niet om mijn afkomst maar een Marokkaanse achternaam zou mijn leven niet gemakkelijker hebben gemaakt, zeker niet in een dorp als Wingene. Na mijn geboorte zijn ze nog twee jaar samen geweest. De enige foto die ik van mijn vader en mezelf samen heb, dateert van toen.”

