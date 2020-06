Cheque tot 180 euro voor wie straat op Vlaamse feestdag omdoopt tot Zomerstraat lh

29 juni 2020

13u14

Bron: Belga 4 Wie de coronazorgen even wil vergeten en samen met zijn buren zijn straat wil omvormen tot een aangename en feestelijke vakantieplek, kan meedoen aan de campagne Zomerstraten, een samenwerking tussen de Vlaanderen Feest en de Voetgangersbeweging. De campagne loopt heel de zomer lang en start op het weekend van de Vlaamse feestdag (10-12 juli). Wie dat weekend zelf een activiteit organiseert, kan een feestcheque tot maximaal 180 euro aanvragen.

De coronacrisis van de voorbije maanden laat bij veel Vlamingen sporen na. Sommigen hebben naasten verloren, anderen belandden in onzekerheid over hun werk of hadden te kampen met eenzaamheid. Tegelijk hebben anderen dan weer positieve zaken (her)ontdekt, zoals de natuur, het plezier van wandelen en fietsen of de mogelijkheden van telewerken.

Veiligheidsmaatregelen

Met de campagne Zomerstraten willen de Voetgangersbeweging en de Vlaamse overheid de Vlaming nu aanmoedigen om straten om te dopen tot "een leuke vakantieplek om samen van de zomer te genieten". De organisatie geeft een aantal voorbeelden: "Zet je stoel buiten voor een apéro met de buren. Schrijf een groot gedicht op straat. Richt een parkeerplek in als zitruimte of sluit de straat tijdelijk af voor extra veel speel- en ontmoetingsruimte. Het kan allemaal!". Alles moet wel binnen de geldende veiligheidsmaatregelen gebeuren. Het initiatief is ook besproken met de gouverneurs en de virologen.



De campagne gaat van start in het weekend van de Vlaamse feestdag (10-11-12 juli) en duurt de hele zomer lang, tot eind september. Buurten en gemeenten kunnen op elk moment aansluiten. Wie in het weekend van de Vlaamse feestdag zelf een activiteit of feest organiseert, kan een cheque tot maximaal 180 euro aanvragen.

Kleine groepen

De campagne heeft de steun van de Vlaamse regering. "Onze samenleving heeft behoefte aan een positieve, nieuwe start", zegt Open Vld-minister Bart Somers. "We zaten te lang geïsoleerd. Het sociale en culturele leven is stilgevallen. Onze economie lijdt. De zomer moet een nieuwe start zijn. Een kans ook. Om elkaar opnieuw te ontmoeten. Om te genieten van al wat mooi is, van wat onze gemeente en Vlaanderen te bieden heeft.”

"We mogen de Vlaamse feestdag niet zomaar voorbij laten gaan", zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "Massabijeenkomsten zijn natuurlijk nog niet mogelijk, maar we ondersteunen kleinschalige initiatieven op straatniveau. We brengen mensen in kleine groep bij elkaar en we ontdekken opnieuw onze eigen buurten en wijken. Niet enkel op 11 juli, maar heel de zomer lang. Want deze Zomer is Vlaanderen onze bubbel.”

Meer informatie vindt u terug op www.zomerstraat.vlaanderen.