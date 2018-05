Chemisch product gelekt aan station van Schaarbeek Silke Vandenbroeck HA

07 mei 2018

11u15

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 2 De brandweer die deze voormiddag aan het station van Schaarbeek was tussengekomen nadat een ontvlambaar product uit een wagon lekte, heeft daar geen enkel gevaarlijk product opgespoord. Dat zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Volgens de federale politie werden in drie treinwagons in het station diefstallen gepleegd. Het is tijdens de vaststelling van die feiten dat het lek in een van de wagons werd opgemerkt. Rond 11 uur heeft de brandweer het Schaarbeekse station weer verlaten.

"Vannacht hebben enkele vandalen schade toegebracht aan de wagon, waardoor er een lek is ontstaan. Het product dat uit de wagon lekt, is acetonitril", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. Het gaat niet om een gevaarlijk product. Er moesten geen evacuaties uitgevoerd worden en was geen hinder voor het personenverkeer op het spoor. Enkel het goederenverkeer ondervond wat hinder.