Chemisch ongeval op de markt van Deinze DJG

10 juli 2018

16u06 12 Op de Markt in Deinze is ter hoogte van Lloyds Pharma deze middag een appartementsgebouw volledig ontruimd nadat er een chemisch ongeval in de kelder gebeurde.

In de kelder zouden enkele rekken met producten omgevallen zijn, waardoor er een chemische reactie met rookontwikkeling ontstond. In de kelder is ook een 37-jarige man uit Deinze aangetroffen, hij werd naar het UZ Gent gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de Markt van Deinze is al enige tijd afgesloten. De brandweer heeft in de kelder een schuimlaag gespoten uit voorzorg. Momenteel zijn de omstandigheden niet duidelijk.