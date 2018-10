Chemisch lek aan boord van schip in Zeebrugge Jan Van Maele

29 oktober 2018

18u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Even voor 17:00 uur is op het schip Mistral Brand in de haven van Zeebrugge een chemisch lek ontstaan. De brandweer is ter plaatse met speciale uitrusting en materiaal.

Het is momenteel nog onduidelijk welke chemische substantie is vrijgekomen. Uit veiligheidsoverwegingen is het laden en lossen gestopt en zijn alle dokwerkers die aan boord waren om te laden en te lossen geëvacueerd.