Chemiereus overweegt om in Antwerpen fabriek te bouwen van honderden miljoenen euro's HR

26 maart 2018

17u27

Bron: Belga 8 Ineos Oxide, onderdeel van de Britse chemiegroep Ineos, overweegt om in Antwerpen een fabriek te bouwen voor de productie van vinylacetaatmonomeer (VAM). Het gaat mogelijk om een investering van honderden miljoenen euro's.

VAM is een middel voor de productie van onder meer verven, lijmen, pvc en autobrandstoftanks. Ineos overweegt een fabriek te bouwen met een aanvankelijke capaciteit van 300.000 ton per jaar, dit om te voldoen aan een stijgende vraag.

"De fabriek komt in een van onze Europese sites, ofwel in Saltend (Hull, Verenigd Koninkrijk), ofwel in Zwijndrecht in België", stelt Ineos Oxide. Beide locaties zouden het voordeel hebben dat er goede grondstofvoorraden zijn en dat ze goed liggen om de Europese en overzeese markt efficiënt te bedienen. CEO Graham Beesley spreekt in het persbericht van "twee zeer goede locaties". In een eerder bericht was ook sprake van een derde optie in het Duitse Keulen, maar die naam komt niet meer terug.

Opstart in 2021

Het bedrijf heeft zopas een memorandum ondertekend met een commerciële partner en start verder studiewerk. Een beslissing zou dit jaar nog vallen, zodat de bouw in 2019 kan beginnen. De opstart is voorzien voor 2021. De Ineos-groep heeft volgens haar website in ons land vestigingen in Antwerpen, Beveren, Feluy, Geel, Jemeppe, Lillo, Neder-over-Heembeek, Tessenderlo en Zwijndrecht.