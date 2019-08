Chemiereus Ineos reageert op bezwaarschriften: "Ontbossing zal op verantwoorde manier gebeuren" AW

30 augustus 2019

14u43

Bron: Belga 1 Het weghalen van bomen op het industrieterrein in Lillo zal op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Dat stelt chemiebedrijf Ineos in een reactie op de vele bezwaren van burgers en milieuorganisaties tegen de plannen om het terrein te ontbossen voor de bouw van nieuwe fabrieken.

Tot gisteren konden bezwaarschriften ingediend worden tegen de plannen van Ineos om een terrein van 55 hectare in Lillo te ontbossen voor de bouw van twee fabrieken, daarvan wordt 22 hectare gevuld met bomen die ouder zijn dan 22 jaar.



De internationale organisatie ClientEarth en de Antwerpse beweging stRaten-Generaal stelden een bezwaarschrift op dat mee ondertekend werd door organisaties als Greenpeace Belgium en Vogelbescherming Vlaanderen. Ook Bond Beter Leefmilieu, WWF en Natuurpunt dienden een eigen bezwaarschrift in en een groep internationale organisaties tekende bezwaar aan. Op een kleine week tijd tekenden 5.753 burgers een petitie van Antwerpen Schaliegasvrij. Volgens die burgerbeweging dienden minstens 320 individuele burgers een eigen bezwaarschrift in.

Bos vervangen

"We begrijpen de bezorgdheid van sommigen over onze plannen en we nemen die ter harte. Het weghalen van bomen en struiken zal op een verantwoorde wijze gebeuren", reageert John McNally, CEO van Project ONE. Zo heeft Ineos voorzien om de oudere bomen te vervangen door 55 hectare waardevol bos in Vlaanderen, enkele hectare meer dan wettelijk verplicht. Het bedrijf belooft ook andere maatregelen, zoals de inschakeling van een bewakingsfirma om grondbroeders te detecteren en de ontwikkeling van een nieuwe mogelijke broedlocatie voor de zeldzame oeverzwaluw.

De organisaties noemen het onwettig dat Ineos haar milieueffectenrapport over de ontbossing loskoppelde van de plannen voor de eigenlijke installaties, waardoor de negatieve impact op het klimaat niet geheel ingeschat kan worden. Maar volgens het bedrijf gebeurde die opdeling zodat de verplaatsing van de fauna en flora kan gebeuren voor het broedseizoen. "Het laatste van de milieueffectenrapporten zal overigens een evaluatie bevatten van alle rapporten samen", belooft McNally.