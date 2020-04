Chemie- en farmasector optimistisch over herstel economie na coronacrisis AH

21 april 2020

13u06

Bron: Belga 0 De Belgische chemie- en farmabedrijven zijn optimistisch over een snel herstel van de economie. Ruim een derde (35 procent) verwacht dat het herstel in de sector er dit jaar al komt en ruim de helft (54 procent) verwacht dat in 2021, zo meldt sectorganisatie essenscia.

De sectorfederatie presenteerde dinsdag de jaarcijfers van 2019, maar ook hier was het nieuwe coronavirus een druk besproken onderwerp. Essenscia bevroeg eerder deze maand de leden. Meer dan een derde, of 211 bedrijven, van de aangesloten leden nam eraan deel.

Aanslepende impact

Net geen 90 procent verwacht dus dit of volgend jaar het economisch herstel in de branche. Anderzijds verwacht 8 procent een jarenlang aanslepende impact en 3 procent denkt dat de sector zich niet meer kan herstellen.



Over de eigen situatie laten de bedrijven minder in hun kaarten kijken: 49 procent vindt het nog te vroeg voor prognoses van hun omzet. Wie wel antwoordde, was vooral pessimistisch: 40 procent verwacht een omzetdaling en 11 procent een stijging.

“Deze crisis zal niet eeuwig duren, er zal een oplossing komen. Een vaccin zal weliswaar iets langer duren”, stelt essenscia-voorzitter Hans Casier. Om dat vaccin te vinden, wat tijd nodig heeft, is momenteel “een enorme wedstrijd” bezig tussen de farmaspelers.

Bedrijven steunen

Om uit de crisis te geraken, zijn de maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid of het uitstel van betaling voor bepaalde taksen erg welkom geweest. Want eens een bedrijf in faling gaat, wordt het veel moeilijker om de boel te redden. “We moeten de bedrijven steunen om op een weloverwogen manier uit de quarantainemaatregelen te geraken en om zo snel mogelijk, rekening houdend met social distancing, weer aan het werk te geraken. De chemie bewijst dat dit kan”, aldus Casier.

De sector registreert momenteel 17,1 procent tijdelijke werkloosheid, tegenover een industrieel gemiddelde van zowat 46 procent.

