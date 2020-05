Chauffeurs De Lijn willen af van mondmaskers: “We krijgen er hoofdpijn van, ‘social distancing’ moet volstaan” SVM

13 mei 2020

16u01

Bron: Belga 12 De chauffeurs van De Lijn willen geen mondmasker meer dragen wanneer er voldoende afstand met reizigers gegarandeerd kan worden. Dat meldt ACV Limburg. Bovendien wil de vakbond dat de chauffeurs van de vervoersmaatschappij en van privébedrijven dezelfde regels moeten volgen. "Is het effectief nodig dat een chauffeur acht tot tien uur een mondmasker draagt als er voldoende social distancing is? In de zomer gaat dat voor ongelukken zorgen", zegt Geert Witterzeel van ACV.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens ACV zorgen de mondmaskers voor problemen bij de chauffeurs. "De chauffeurs krijgen hoofdpijn of worden misselijk en dan hebben ze soms minder aandacht voor de weg", klinkt het. "In Limburg zijn de stuurposten goed afgesloten en reizigers moeten achteraan instappen, dus er is voldoende afstand met de reiziger. De chauffeurs komen totaal niet in de buurt van de reizigers.”

De vakbond wil ook dat dezelfde regels gelden voor alle chauffeurs. “Bij De Lijn zeggen ze zwart op wit: als er geen reizigers zijn of als je terug naar de stelplaats rijdt, moet je het mondmasker niet dragen. Voor andere chauffeurs moet het volgens de wet wel, en daarop zullen controles en boetes komen. Wij willen dat er geen verschil is tussen chauffeurs. Chauffeurs zijn chauffeurs, of ze nu voor privébedrijven of voor De Lijn rijden."

Verplicht

"Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer is voor iedereen boven de twaalf jaar oud momenteel verplicht", zegt Sonja Loos van De Lijn. "Wij vragen dan ook aan onze chauffeurs dat ze zich strikt aan de regels houden. Het is hun taak om het goede voorbeeld te geven."

Loos zegt dat er wel voor gezorgd is dat er comfortabele maskers zijn. "Je kan door die maskers perfect ademen. Als er niemand op de bus zit, hoeven de chauffeurs het masker niet te dragen. De stuurposten zijn bovendien niet afgesloten, er is voldoende luchtcirculatie. Niets belet de buschauffeurs tot slot om een luchtje te scheppen als ze aan het eindpunt komen of om een venster of een dakraam open te zetten.”

In Nederland hebben chauffeurs intussen een petitie gestart tegen het verplicht gebruik van het mondmasker.

Flexibele screens

Tegen vrijdag zullen alle bussen van De Lijn alvast uitgerust zijn met flexibele screens die de bestuurder beschermen. Dat beloofde Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) in het parlement.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn diende eerder deze week een stakingsaanzegging in. Als de situatie niet snel in orde was, zouden acties vanaf maandag gedekt zijn. “Vandaag is al in 85 procent van de bussen een screen aangebracht”, klonk het. “Tegen vrijdag zal aan de vraag van de drie vakbonden voldaan zijn.”

Volgens de minister wordt de ongerustheid bij het personeel her en der overdreven. Het vertaalt zich alleszins niet in het ziekteverzuim. “De ziektecijfers van eind maart zaten rond de 26 procent. Vandaag is dat teruggevallen tot 10 procent.”

“Meer controle nodig”

Bert Maertens van N-VA en Bart Claes van Vlaams Belang pleitten voor meer controle. Er zijn immers problemen met sommige reizigers, gaf Maertens aan. Hij wil dat er meer controleurs worden ingezet, en eventueel ook politieagenten. “Hoe demotiverend moet het nu zijn voor chauffeurs en reizigers als ze horen dat er een controleur in elkaar werd geslagen?”, vroeg Claes. “Dit wangedrag toestaan schaadt het vertrouwen in De Lijn.”

Volgens Jos D’Haese van PVDA is er ook een probleem met de beloofde desinfectering van de voertuigen. “De kern van het probleem is dat u geen idee hebt hoe de situatie op het terrein eruitziet”, zei hij. “U praat hier al wekenlang over poetsfirma’s, maar ik heb eens met mensen van De Lijn gebeld. Ze zien die poetsbedrijven niet eens.”

“Er zijn vijf professionele firma’s aangesteld”, repliceerde Peeters. “Zij zouden zeven dagen op zeven voor een volledige ontsmetting zorgen.” De minister gaf nog mee dat het reizigersaantal op dit moment rond de 12 procent van een normale bezetting schommelt.

Lees ook: Contract van 40 miljoen euro: overheid bestelde mondmaskers voor alle Belgen bij obscure voetbalmakelaar (+)