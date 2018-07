Chauffeurs De Lijn leggen werk neer voor collega die ontslag kreeg na handgemeen met passagier kg

09 juli 2018

11u34

Bron: Belga In Sint-Niklaas legt een zeventigtal chauffeurs van De Lijn het werk neer omdat een collega ontslagen werd na een geval van agressie. De oproep wordt gesteund door de vakbonden, die spreken van een "onmenselijke reactie" na een geëscaleerde ruzie met een passagier. Maar De Lijn verdedigt het ontslag. Bijna alle chauffeurs die in dienstverband voor de vervoersmaatschappij werken, nemen deel aan de actie.

De chauffeur in kwestie zou op de bus ruzie hebben gekregen met een passagier, waarna die de vingers van de chauffeur wilde plooien. De bestuurder zou in een paniekreactie hebben teruggeslagen met de vlakke hand. Hij werd daarop ontslagen.

Vakbonden ACLVB, ACOD en ACV vragen dat De Lijn het ontslag intrekt en het overheidsbedrijf meer respect en bijstand belooft in geval van problemen. "De laatste maanden ondervinden we steeds meer agressie op de bussen van De Lijn in en rondom Sint-Niklaas", zegt Sylvia Van Goethem van ACLVB.

Reputatie

Maar De Lijn zegt dat ze niet licht is gegaan over het ontslag en de maatregel nam "uit zorg voor onze klanten en de reputatie van onze chauffeurs". De chauffeur was jaren geleden al eens betrokken bij een geval van agressie, waarbij hij het bewustzijn verloor. Daarna doorliep de man een begeleidingstraject.

De chauffeurs van De Lijn onderbreken maandag vanaf 11 uur hun route en verzamelen aan de stelplaats van Sint-Niklaas. De actie duurt tot 13 uur.