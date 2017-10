Chauffeurs De Lijn leggen spontaan het werk neer uit onvrede met werken in Kortrijk: "Mirakel dat er nog niets gebeurd is" HA

10u43

Bron: Belga 6 BELGA Buschauffeurs van De Lijn in de regio Kortrijk hebben vanochtend het werk neergelegd omdat er aantal problemen zijn rond het station van Kortrijk. Daar zijn grote infrastructuurwerken bezig. "We hopen dat de directie snel aan tafel wil zitten", zegt Guido Steelandt van de socialistische vakbond ACOD. Het busverkeer in en rond de stad is ernstig verstoord door de actie, meldt De Lijn West-Vlaanderen.

Sinds 1 september zijn er werkzaamheden bezig aan het station van Kortrijk. Voor de buschauffeurs van De Lijn zijn de gevolgen vrij groot. Vóór 1 september waren alle perrons gecentraliseerd aan de voorzijde van het station. Nu zijn tal van perrons afgesloten en is een deel verhuisd naar de andere kant. Dat leidt tot meer werkdruk en ook de vlotte doorstroming komt in het gedrang.



Dat werd de voorbije dagen pijnlijk duidelijk nu het academiejaar van de hogescholen en de KULAK weer begonnen is. "We hadden dit voorzien en brachten dit begin dit jaar al aan. De werken zijn een paar keer uitgesteld, dus had de directie zeker de tijd om alles op orde te krijgen", aldus Guido Steelandt.



Naast de mobiliteits- en doorstromingsproblemen zijn er ook geen voorzieningen. "Er zijn extra toiletten geplaatst maar er is sinds 1 september nog steeds geen water", zegt Steelandt. Ook voor reizigers is er overlast. Die moeten nu vaak naar de andere kant van het station om een bus te nemen, maar voor ouderen of mindervaliden is dat amper haalbaar. "Bovendien leidt het tot levensgevaarlijke situaties. De mensen lopen tussen de bussen door. Het is een klein mirakel dat er nog niets is gebeurd."

Spuugzat

De buschauffeurs zijn het spuugzat en reden rond 9 uur één voor één terug de stelplaats binnen. "We hopen dat de directie snel aan tafel wil zitten om tot een oplossing te komen. Onze mensen hebben de ochtendspits nog gedaan en zijn zeker bereid om ook de avondspits te doen. De kinderen mogen niet de dupe zijn", aldus nog Steelandt.



Volgens Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen is er nog deze ochtend overleg gepland. "De directie zal het gesprek zeker aangaan en luisteren naar wat de chauffeurs te vertellen hebben", klinkt het.



Intussen zijn de reizigers de dupe. De impact van de onaangekondigde staking is voelbaar op alle stadslijnen en de helft van de streeklijnen. Wanneer de chauffeurs het werk hernemen, is nog onduidelijk.



Reizigers kunnen terecht op de website van de openbaarvervoermaatschappij voor een overzicht van de hinder.

De dienstregeling is op dit moment grondig verstoord Inge Debruyne (De Lijn)