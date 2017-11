Chauffeur zwaargewond na frontale botsing met vrachtwagen op Staatsbaan Zulte Wouter Spillebeen

De bestuurder van een bestelwagen is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij deze morgen om 7.50 uur in een frontale aanrijding betrokken raakte op de Staatsbaan in Zulte.

De chauffeur week vermoedelijk van zijn baanvak af en knalde frontaal op en vrachtwagen die in de andere richting reed. De brandweer had twintig minuten nodig om de geknelde chauffeur uit de bestelwagen te bevrijden. De stuurkolom was verbogen en drukte op zijn lichaam. De chauffeur bleef de hele tijd bij bewustzijn. Hij liep vooral aan zijn benen zeer zware verwondingen op, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval veroorzaakt geen file omdat het verkeer langs parkeerplaatsen naast de weg kan passeren.

