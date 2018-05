Chauffeur zwaargewond na crash met Porsche Stefan Van de Weyer

19 mei 2018

11u54

Bron: eigen berichtgeving 0 Op de Heirbaan in Wezemaal is gisteravond een man uit Rotselaar levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij van de baan raakte en tegen een verhoogde tallud reed.

Het slachtoffer reed in de richting van Rotselaar toen hij de controle over zijn stuur verloor. De bestuurder zat gekneld in zijn Porsche en kon na iets meer dan een half uur door de Leuvense brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. Hij liep zware verwondingen, waaronder meerdere beenbreuken en een schedeltrauma op. Hij werd naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht.

Het Leuvense parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit hun eerste bevindingen bleek dat het slachtoffer te snel reed.