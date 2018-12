Chauffeur verwittigt politie: dertigtal transmigranten springt uit zijn truck en vlucht weg langs E313 in Tessenderlo adv

20 december 2018

09u45

Bron: belga 0 Zowat dertig transmigranten zijn vanochtend uit een vrachtwagen gesprongen die geparkeerd stond op de parking langs de E313 in Tessenderlo. Ze vluchtten weg toen de federale wegpolitie van Limburg de oplegger opende.

De vrachtwagenchauffeur had bij een tussenstop in het Luikse al iets gemerkt en de politie verwittigd, maar toen werden de verstekelingen nog niet ontdekt. Onderweg naar Tessenderlo hoorde de trucker opnieuw geluiden, waarna hij op de parking stopte en de wegpolitie alarmeerde.

Toen de agenten met de chauffeur rond 8.15 uur de deuren van de oplegger openden, was er geen houden meer aan. De ongeveer dertig mannelijke transmigranten forceerden zich een weg naar buiten en liepen over de parking weg. De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo is ook ingeschakeld om naar de gevluchte personen op zoek te gaan, zo bevestigt waarnemend korpschef Geert Wouters. De zoekactie zal mogelijk moeizaam zijn, gezien de grote groep en de verschillende vluchtrichtingen.