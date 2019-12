Chauffeur van busje met 10 passagiers verliest controle: twee doden en meerdere gewonden SPS

01 december 2019

08u40

Bron: Belga

In Hove, een deelgemeente van Opzullik net over de taalgrens in Henegouwen, zijn vanochtend vroeg twee mensen omgekomen bij een verkeersongeval. Meerdere personen raakten daarnaast zwaargewond en werden overgebracht naar verscheidene ziekenhuizen in de regio. Dat melden de lokale hulpdiensten.

Het ongeval deed zich voor rond 4 uur. Een busje met elf inzittenden reed volgens de politie waarschijnlijk te snel toen de bestuurder de controle over het stuur verloor aan een zigzagdoorgang.

Bij de inzittenden gaat het volgens de burgemeester van Opzullik, Christian Leclercq, om jonge Belgen van buitenlandse afkomst, onder wie er meerdere gekend zijn bij het gerecht. Het busje is beplakt met het logo van een schoonmaakbedrijf.

De bestuurder van het voertuig moest worden bevrijd en werd onderworpen aan een alcoholcontrole.