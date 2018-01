Chauffeur Peugeot 106 spoorloos na ongeval in Lede FEL

19u03

Bron: eigen berichtgeving 0 Frank Eeckhout De chauffeur van een rode Peugeot 106 uit Wichelen die vanavond in de Steenstraat in Lede uit de bocht ging en een gevel schampte, zette het vervolgens op een lopen.

De man reed omstreeks 18 uur richting Hofstade toen hij net voorbij café ’t Paardengedoe de flauwe bocht miste. De wagen schampte als bij wonder enkel de hoek van de schuur van de voormalige garage om een tiental meter verderop tot stilstand te komen. Wellicht doordat de wagen daar dienst weigerde. De schade aan het gebouw was minimaal.

Toen politie en brandweer ter plaatse kwamen, bleek de chauffeur echter spoorloos verdwenen. Het is niet duidelijk of de aanrijder nog op de terugweg was van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein.