Chauffeur moet niezen en kantelt met schoolbus in Kwaadmechelen RTZ - MVDB

22 maart 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 66 Op de Staatsbaan in het Limburgse Kwaadmechelen (Ham) is vanmorgen kort na zeven uur een schoolbus van de talud van een brug gerold. De buschauffeur was de enige inzittende, er waren geen schoolkinderen aan boord. De bestuurder kreeg kort na zeven uur plots een hevige niesbui en raakte daardoor de controle over het stuur kwijt, bevestigt burgemeester Dirk De Vis.

De zwalpende bus raakte nog een andere auto, en ging daarna de helling van de brug af. Daar kantelde hij tussen het struikgewas. De brandweerzone Zuid West Limburg werd wel opgeroepen om hem te bevrijden, maar de man bleek slechts lichtgewond. Ook de automobilist raakte slechts lichtgewond.

Rijden met een zware verkoudheid of griep kan even gevaarlijk zijn als het stuur nemen met een glaasje te veel op, zo blijkt uit Brits onderzoek uit 2009. Eén op tien ongelukken in Groot-Brittannië kan toegeschreven worden aan een verkoudheid. Door te niezen worden de ogen haast automatisch gesloten waardoor ettelijke meters niet aandachtig worden afgelegd.