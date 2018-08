Chauffeur Abdeslam woont weer in België: "Hij heeft enorm afgezien in de cel" BJM

11 augustus 2018

00u00 0

De man die Salah Abdeslam na de aanslagen in Parijs naar Brussel bracht, heeft de gevangenis verlaten. Ali Oulkadi (33) zat bijna drie jaar opgesloten in het Noord-Franse Maubeuge. Normaal mocht hij op 18 juni al terug naar huis, maar toen tekende het Openbaar Ministerie verzet aan. Het hof van beroep in Parijs heeft nu beslist Oulkadi toch vrij te laten onder voorwaarden.

Volgens zijn advocaat verblijft de man intussen alweer in België. "Mijn cliënt is onschuldig en heeft enorm afgezien in de cel", zegt Didier De Quévy. Ook terrorist Abdeslam heeft de dertiger tijdens een zeldzame verklaring uit de wind gezet. Oulkadi zou geen deel hebben uitgemaakt van het netwerk en zou van niets geweten hebben toen Abdeslam hem optrommelde als chauffeur.