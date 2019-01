Chauffeur (36) overleden na tragisch ongeval bij laminaat- en parketproducent in Wielsbeke HR

21 januari 2019

17u51

Bron: Belga 0 Er is vandaag een dodelijk werkongeval gebeurd bij de laminaat- en parketproducent Unilin in Wielsbeke. Een chauffeur van een leverancier kwam vast te zitten tussen de trailer en zijn cabine. De man overleed aan zijn verwondingen. Dat meldt het Arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.45 uur. Een chauffeur van een leverancier uit Meulebeke kwam houtafval leveren op de site in de Breestraat in Wielsbeke. De 36-jarige man leverde het materiaal via een ‘walking floor system’, waarbij het afval automatisch in en uit de trailer gehaald wordt. Toen de chauffeur bezig was met het zeil terug over de trailer van de vrachtwagen te leggen, ontstond er ergens een ophoping. Daardoor werd de oplegger van de vrachtwagen tegen de trekker geduwd.

De man probeerde zichzelf nog te bevrijden maar kwam klem te zitten tussen de cabine en de oplegger. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De firma liet weten dat hun gedachten uitgaan naar de familie en naasten van het slachtoffer.