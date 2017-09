Chatbox seksueel misbruik kreeg in eerste helft 2017 al 150 oproepen kv

17u11

Bron: Belga 0 thinkstock De chatbox over seksueel misbruik, www.nupraatikerover.be, heeft in de eerste zes maanden van 2017 al 150 oproepen binnengekregen. "Door de lage drempel van onze chatbox bereiken we steeds meer jongeren", zegt Erik Van Dooren, directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brussel.

Child Focus ontwikkelde in 2012 de hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik. In september 2014 namen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling de chatbox over van Child Focus. Jongeren die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen 12 uren per week terecht op de chatbox.

"In drie jaar tijd zijn er drie keer zo veel meldingen binnengekomen en het aantal oproepen blijft maar stijgen", aldus Erik Van Dooren. De eerste zes maanden van 2017 werden al 150 gesprekken gevoerd.

"De angst niet geloofd te worden, schuld- en schaamtegevoelens maken dat jongeren het misbruik geheim houden." Erik Van Dooren

Angst

"Het thema seksueel misbruik is meer dan ooit actueel, ook nadat auteur Griet Op de Beeck in de media kwam met haar relaas over het misbruik door haar vader", zegt Van Dooren. "De angst niet geloofd te worden, schuld- en schaamtegevoelens maken dat jongeren het misbruik geheim houden. Dat is een voedingsbodem voor veel psychische problemen maar ook relationele moeilijkheden, schooluitval en zo meer."

Lage drempel

"Onze dienst is uniek in België en door de lage drempel van onze chatbox bereiken we steeds meer jongeren. Maar we willen onze werking graag nog bekender maken bij een breed publiek. Veel jongeren durven er immers niet over praten en ons team van psychologen en andere professionele hulpverleners kunnen daarbij helpen."

De chatbox is open op maandag en dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur en op woensdag en donderdag van 19 tot 22 uur.