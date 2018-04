Chassidische jood op CD&V-lijst: "Ik zal mensen uitleggen waarom ik hand van dames niet schud" Redactie

16 april 2018

22u23

Bron: Belga 865 Joods Actueel. Berger zegt in het blad dat hij vanuit zijn geloofsovertuiging ook als politicus niet de hand van een vrouw zal schudden. "Ik zal het waarom daarvan aan de mensen uitleggen ." De kritiek daarop blijft aanzwellen, ook vanuit de 'eigen' partij CD&V. O nder meer bij Els Van Hoof en Hendrik Bogaert. "Hij hoort niet thuis op de lijst van CD&V", zegt Bogaert. Berger zelf zwijgt voorlopig op vraag van CD&V. De Antwerpse CD&V geeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de negende plaats op de lijst aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood. Dat meldt. Berger zegt in het blad dat hij vanuit zijn geloofsovertuiging ook als politicus niet de hand van een vrouw zal schudden.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wil het nieuws voorlopig niet officieel bevestigen, maar laat weten dat hij morgen meer tekst en uitleg geeft over de lijstvorming tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen.

Berger (42) is een handelaar in gevogelte uit de diamantwijk, die ook inburgeringscursussen geeft voor orthodoxe joden die hier komen wonen vanuit VS en Israël. Hij wil "in de politiek erop toezien dat bij het stemmen van regels en wetten ook rekening wordt gehouden met onze gemeenschap", stelt hij. Hij zegt ook te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel (en dus onverdoofd) slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote en voor het huwelijk. "Daarom onthoud ik mij van fysiek contact met andere vrouwen. Het heeft dus niets te maken met een gebrek aan respect voor vrouwen", beweert hij.

Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality Hendrik Bogaert(@ hendrikbogaert) link

CD&V zou daar begrip voor tonen, maar blijkbaar toch lang niet iedereen bij de christendemocraten. CD&V-kamerlid Els Van Hoof, tot voor kort voorzitter van Vrouw en Maatschappij, fronst de wenkbrauwen. "Elkaar de hand schudden hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand." In De Ochtend op Radio 1 zei ze: "Bij voorkeur zouden er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee.". Partijgenoot Hendrik Bogaert is al even duidelijk op Twitter: "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij".

Als voor stemmen in de stad nu al elementaire omgangsvormen en gelijkheid man-vrouw moeten wijken dan getuigt dat van weinig #respect voor onze stad en alle Antwerpenaars. Philippe De Backer(@ debackerphil) link

Magda De Meyer van de Vrouwenraad reageert eveneens verbolgen. "Treurig. Of kandidaten binnen de waarden van een partij passen is niet meer belangrijk. Dit is puur om op joodse stemmen te jagen en dat vind ik echt jammer." Dat is ook de mening van Philippe De Backer, Open Vld-lijsttrekker in Antwerpen, die bits uithaalde op Twitter: "Als voor stemmen in de stad nu al elementaire omgangsvormen en gelijkheid man-vrouw moeten wijken dan getuigt dat van weinig respect voor onze stad en alle Antwerpenaars".

Kris Peeters countert dat en tweet: "Elke kandidaat op de lijst respecteert de gelijke positie van man en vrouw".

Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Onze redactie belde Aron Berger om meer uitleg te krijgen over zijn visie op de gelijkheid van man en vrouw, maar ook anderen thema's als gelijke rechten voor holebi's, abortus en euthanasie. Dat bleek niet mogelijk, deelde de man uiterst vriendelijk mee. "U stoort mij niet, maar ik heb een duidelijke afspraak met mijn partij dat ik geen interviews geef tot morgen. Want morgen is de officiële persvoorstelling." Op de vraag of hij denkt dat CD&V hem zal handhaven na de interne weerstand van onder andere Els Van Hoof van Hendrik Bogaert, kwam hetzelfde antwoord: "Morgen. Vanaf morgen mag u mij elke dag bellen."(lacht)

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, reageerde wél. Hij vindt dat men zich niet mag blindstaren op dat ene element. "Dat is een onderdeel van de cultuur van de ultraorthodoxe joden. Ze leggen die regels ook niet op aan anderen. Het heeft niets te maken met discriminatie, maar met de regels van hun geloof", aldus Freilich in De Ochtend.

Volgens Freilich zou er geen probleem mogen zijn. "Kijk bijvoorbeeld naar de ultraorthodoxe joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Daar neemt die gemeenschap al jaren zonder probleem deel aan de politiek", zegt hij. "De joodse gemeenschap is een grote en groeiende gemeenschap. Ik denk ook dat als u de man zelf zou zien en horen, u zou merken dat het gaat om een lieve en minzame man."