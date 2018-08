Charlton-fan richt politieke partij op tegen Roland Duchâtelet DSS

00u00 0 "Voor sport, voor respect, voor transparantie. Stem op 'Roland Out Today' op 14 oktober 2018." Met die slogan, duidelijk gericht tegen Roland Duchâtelet, doet een nieuwe politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden.

Dit hadden we in de politiek nog niet gezien: Londenaar John Barnis heeft in Sint-Truiden flyers in de bussen gestopt waarin hij een nieuwe partij aankondigt. Roland Out Today - handig afgekort tot 'ROT' - heeft één partijpunt: Roland Duchâtelet stokken in de wielen steken. De eigenaar van de Londense club Charlton Athletic ligt al een tijdje onder vuur en de fans willen érg ver gaan om hem buiten te werken. Of de partij ook echt opkomt, of enkel een stunt uit Londen is, is nog niet helemaal duidelijk. "Onze partij wil met twee kandidaten - mensen die in Sint-Truiden wonen - deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen", zegt John Barnis. "We houden de namen nog even voor ons. We verwachten niet dat we zullen winnen, maar we willen de Truienaren waarschuwen voor de persoon Roland Duchâtelet. Hij heeft onze fiere voetbalclub verwoest en de sociale cohesie rond onze club vernietigd. Hij heeft ons op ons hart getrapt en dat nemen wij Britten niet. Daarom gaan we hem bestrijden in zijn eigen achtertuin."

Zakenman Duchâtelet, ex-eigenaar van STVV, nam vier jaar geleden de Londense club over. Sindsdien sukkelt die van de ene crisis in de andere. Charlton kampt met een jaarlijks omzetverlies van om en bij de 10 miljoen pond. Tegen dat verlies zette Duchâtelet besparingsmaatregelen in. Die zijn zo drastisch, zo meldde de 'Daily Mail' vorige week, dat de club zelfs geen WC-papier meer koopt voor de toiletten in het stadion. Roland Duchâtelet zelf wilde gisteren niet reageren.