Charlotte (25) onterecht aan schandpaal genageld omdat ze op gehandicaptenparking staat Valentijn Dumoulein

01 maart 2018

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 477 Een invalide jongedame uit Izegem zag na een onaangename aanvaring op de parking van een supermarkt plots een foto van haar wagen op internet verschijnen omdat ze zogezegd onterecht op een gehandicaptenparking stond. En dat terwijl Charlotte Parmentier (25) al jaren aan de ziekte van Chrohn lijdt en ze wel degelijk over een parkeerkaart voor gehandicapten beschikt.

Wat voor Charlotte en haar moeder woensdag een doorsnee uitstap naar de supermarkt moest worden draaide uit op een confrontatie met een andere winkelganger. “Ik had me op de parking van de Colruyt net op een gehandicaptenplaats geparkeerd en wandelde met mijn moeder naar de ingang toen een man mij toesnauwde dat ik er niet gehandicapt uitzie”, doet ze haar relaas. “Hij beschuldigde mij valselijk dat ik daar niet mocht staan. Ik ging er niet op in omdat ik al jaren dergelijke reacties te verduren krijg als ik ergens op een gehandicaptenplaats parkeer. Ik vind zo’n confrontaties altijd pijnlijk. Ik word dan emotioneel en wil me het liefst van al zo ver mogelijk uit de voeten maken. Zo erg als gisteren heb ik het echter nog niet meegemaakt. Ook dit keer ging ik er niet op in, maar toen ik buiten kwam zat er een briefje tussen mijn ruitenwisser. Daarop stond dat mijn wagen op de Facebookpagina ‘Asociale Parkeerders België’ zou verschijnen. Er stond ook nog: ‘Luiheid is geen handicap, leg uw invalidenkaart of plaats uw wagen op een normale parkeerplaats.’"

"Ik ben dan terug de supermarkt ingewandeld en heb die man daar mee geconfronteerd, maar die beweerde niks van een kaartje af te weten. Ik toonde hem mijn invalidenkaart, maar hij wuifde alles weg. Eens terug thuis merkte ik dan inderdaad dat er een foto van mijn wagen op die pagina was verschenen onder het bijschrift: “2 frisse jonge dames, zonder kaart natuurlijk’. Onbegrijpelijk. Of het nu die man was of een tweede persoon was die er aanstoot aan nam doet er op zich niet veel toe: moesten ze naar mijn voorruit gekeken hebben, dan zouden ze zien dat mijn invalidenkaart daar wel degelijk lag.”

Dergelijke reacties krijgt Charlotte wel vaker te verduren. “Ik heb de ziekte van Chrohn, een zware darmziekte, en dat kan je inderdaad fysiek niet aan een persoon merken”, zegt ze. “Ik ben ook nog jong, dus ik krijg vaak rare blikken van mensen omdat ik me op een gehandicaptenplaats parkeer, maar door mijn ziekte ben ik wel meer dan 66 procent gehandicapt verklaard en heb ik recht op zo’n kaart. In mijn situatie moet ik vaak zeer dringend naar het toilet en dan is het zaak er binnen de twee minuten ook één te vinden. Ik heb naast die kaart ook een medisch attest dat me onmiddellijk en gratis toegang verleent tot toiletten, maar ook daarmee stuit ik vaak op onbegrip. In winkels krijg ik te horen dat enkel personeel het toilet mag gebruiken en ook in cafés zeggen ze vaak dat ik toch moet betalen.”

Een klacht indienen bij de politie gaat Charlotte niet doen. “Maar toch wil ik dit onrespectvolle gedrag aan de kaak stellen, want het blijft maar gebeuren en het is niet fijn daar steeds weer mee geconfronteerd te worden. Ook bij lotgenoten hoor ik gelijkaardige verhalen. We parkeren daar heus niet voor ons plezier of om er misbruik van te maken. Gek genoeg is de bewuste Facebookpagina sinds vandaag plots offline gegaan. Ik heb het voorval ook zelf op Facebook gepost en me er verdedigd en daar kwamen er gelukkig wel heel wat positieve reacties op. Die steun doet me deugd, maar dergelijke voorvallen tonen aan dat er op dat vlak nog nood is aan meer bewustwording.”