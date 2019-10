Charlie magazine stopt met printversie tvc

Bron: Belga 0 Charlie houdt er na tien printnummers mee op en gaat ook bekijken wat er met de online versie moet gebeuren. Het online mediaplatform bracht sinds 2015 twee nummers per jaar uit, maar het magazine vond geen middelen om de printversie voort te zetten. Dat heeft hoofdredactrice Jozefien Daeleman vandaag bekendgemaakt.

Ondertussen rolden al 9 Charlie "bookzines" van de persen. Maar ondanks een succesvolle fundraising aan het begin van het jaar, zal in november het laatste, tiende, nummer verschijnen. "De voorbije tien maanden hebben we alles op alles gezet om ons magazine te kunnen blijven uitbrengen. We gingen langs bij mediahuizen, uitgeverijen en productiehuizen met de vraag om een structurele samenwerking", begint de hoofdredactrice haar betoog. Maar de zoektocht naar middelen draaide op niets uit en ook de inkomsten van abonnees en samenwerkingen met partners blijken niet voldoende.

De hoofdredactrice maakt zich daarnaast zorgen over het "grotere plaatje" van het medialandschap. Volgens Daeleman is er steeds meer fake news en clickbait, woedt er een antifeministisch en racistisch discours en vergroot de polarisatie.

Het magazine zag uiteindelijk geen toekomst in het printnummer zonder structurele steun. "Bovendien is het moeilijk om je in te zetten voor een mooiere wereld als je zo veel energie moet steken in overleven", gaat het verder, daarom gaat de redactie in januari een maand lang de tijd nemen om te bekijken hoe het verder moet met het mediaplatform.

Het laatste nummer van Charlie magazine zal wel in stijl uitgebracht worden. "Ons tiende nummer wordt een feestnummer waarin we de sterkste online reportages bundelen met nieuw materiaal", klinkt het nog.