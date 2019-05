Charles Picqué (PS): "We zijn veroordeeld tot nieuwe staatshervorming” SVM

26 mei 2019

22u14

Bron: Belga 2 PS'er Charles Picqué denkt dat België -met de uitslag zoals die zich nu aftekent- veroordeeld is tot een nieuwe staatshervorming. Dat zei de voormalige minister-president en voorzitter van het Brussels Parlement aan Bruzz. "Ik koester geen illusies over wat er de volgende dagen, weken en maanden zal gebeuren. Ik kan me niet inbeelden dat de institutionele vragen nu weggewerkt zullen worden.”

Met goed twee derde van de stemmen geteld in Brussel woedt de strijd nog volop. Ecolo is voorlopig nog de grootste, maar de partij wordt op de voet gevolgd door de PS en -iets verderop- ook de MR. "Het is wachten op de definitieve resultaten, het is nog te vroeg om ons uit te spreken. Dat is spijtig, maar het is zo. Deze trend was wel verwacht: de stemmen zouden verschuiven van PS naar PVDA en Ecolo, al is het nog afwachten in welke mate het schuift."

Volgens Picqué zal PS in een volgende Brusselse regering "een belangrijke verantwoordelijkheid" opnemen. Picqué is nog burgemeester in Sint-Gillis, maar neemt afscheid van het Brussels parlement.

“Talenruzies interesseren jonge Vlamingen in Brussel niet”

Over welke partijen de voorkeur zullen krijgen in een nieuwe meerderheid, wil Picqué zich nog niet uitspreken. "Dat zal ook afhangen van de programma's van de andere partijen en wat ze eisen. Ecolo en DéFI is een denkpiste, maar ik denk dat het voorbarig is iets te zeggen over de meerderheid die gevormd zal worden."

In Brussel gaat het Vlaams Belang er veel minder hard op vooruit dan in Vlaanderen. "Dat is de eigenaardigheid van Brussel", aldus Picqué. "Talenruzies interesseren de jonge Vlamingen in Brussel niet. Dat is wat ik heb ondervonden in mijn contacten met Vlaamse jongeren hier in Brussel.”