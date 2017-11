Charles Picqué over rellen in Brussel:

"Sociale integratie van die jongeren is onmogelijk. Het zijn vandalen" Karen Van Eyken

11u39

Bron: Le Soir 0 belga Charles Picqué. Voor de burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué (PS), is er geen sociale integratie mogelijk voor de relschoppers in Brussel. "Het heeft geen zin om leuke activiteiten te organiseren voor hen. Het zijn vandalen."

Zaterdag mondde een aanvankelijk onschuldige betoging tegen slavernij opnieuw uit in baldadigheden. Tientallen relschoppers richtten vernielingen aan in winkels in de chique Louizalaan. Een politieman liep een schedelbreuk op.

Het is al de derde maal in drie weken tijd dat een dergelijk incident zich heeft voorgedaan in de hoofdstad van Europa. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon vermoedt dat er een systeem zit achter de recente onlusten.

Charles Picqué, de voormalige minister-president van Brussel en huidig burgemeester van Sint-Gillis, deelt die mening. "We zien steeds dezelfde processen", aldus de politicus van de PS. "Een spontane of geplande betoging wordt geïnfiltreerd door herrieschoppers. Het gaat vaak om dezelfde personen, denk ik, al moet het onderzoek dat nog uitwijzen", legde Picqué vanmorgen uit aan RTBF.

Klassieke recepten werken niet

Volgens de geboren en getogen Brusselaar volstaat het niet om naar de klassieke recepten terug te grijpen - zoals sociale integratie - om die jongeren weer op het rechte pad te krijgen. "Je mag voor hen culturele, ludieke en leuke activiteiten organiseren, maar dat zal niets uithalen. We hebben te maken met een harde kern van vandalen en dat aspect moet eerst aangepakt worden door op de verschillende beleidsniveaus de juiste initiatieven te nemen", zei Picqué.

De burgemeester meent dat de relschoppers volledig "het spoor bijster zijn". "Het gaat om een crisissituatie, vooral binnen het gezin van die jongeren."