Charles Michel wil begin november aftreden als premier SPS

25 oktober 2019

10u09

Bron: Belga 48 Charles Michel wil ten laatste begin november stoppen als eerste premier. Dat heeft hij aangekondigd op de ministerraad. Michel wil zich voorbereiden op zijn functie als voorzitter van de Europese Raad, die hij vanaf 1 december bekleedt.

Michel heeft die wens al enkele dagen geleden geuit aan de vicepremiers in zijn regering, klinkt het in een verklaring. De zoektocht naar een vervanger is intussen begonnen. “Vaststellend dat er op dit moment nog geen enkel proces voor de vorming van een federale regering is begonnen, is hij (Michel, red.) begin deze week ook begonnen met consultaties rond de modaliteiten van zijn vervanging in lopende zaken. De premier zal erover waken dat er een vloeiende en verantwoorde overgang is, in het belang van de burgers en de staat.”

Als opvolger circuleren verschillende namen, onder andere die van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Maar begrotingsminister Sophie Wilmès (44) zou de meeste kans maken. Zij is een partijgenoot van Michel en zetelt sinds 2015 in de regering. De MR is in de feiten nog altijd de grootste partij van de huidige coalitie (die wel amper 38 van de 150 zetels in het parlement heeft) en zou de post van premier dus claimen.

Op ten laatste 1 november vertrekt overigens ook minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) naar Europa, om Europees Commissaris te worden. Wie zijn bevoegdheden overneemt, is nog niet geweten. Haalt Wilmès het, dan is de MR wel bijzonder goed bedeeld qua topfuncties: de partij krijgt met Michel en Reynders sowieso twee topfuncties, en dan zou ook nog eens de premier mogen leveren, zij het tijdelijk.