Charles Michel steunt Belgische kandidatuur voor VN-klimaatconferentie in 2020

06 december 2018

23u36

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel staat achter het voorstel van de Waalse regering om de COP26, de VN-klimaatconferentie in 2020, naar ons land te halen. Hij zal de kwestie op de agenda plaatsen van het overlegcomité van de verschillende regeringen, zei hij vandaag in de Kamer.

De Waalse regering gaat voorstellen dat ons land zich kandidaat stelt om de organisatie van de VN-klimaatconferentie COP26 van eind 2020 naar België te halen. De aankondiging vanuit Namen komt er nadat Zwitserland zich uit de race heeft teruggetrokken. De jaarlijkse klimaatconferenties lokken zowat 20.000 deelnemers op drie weken tijd.

De premier kreeg vandaag in de Kamer een pak vragen naar aanleiding van de klimaatmars, die vorige zondag 65.000 tot 75.000 mensen naar Brussel haalde. De oppositie vindt dat de regering te weinig actie onderneemt en te weinig ambitie aan de dag legt. Premier Michel zei dat de regering al heel wat acties heeft ondernomen en dat er nog veel zullen volgen.



Verschillende parlementsleden overhandigden de premier brieven van jongeren, die hun ongerustheid willen overmaken over het klimaatbeleid. Een delegatie van die jongeren was die brieven komen afgeven in de Kamer.