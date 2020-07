Charles Michel over Europees herstelplan: “Laatste loodjes wegen het zwaarst, maar akkoord is mogelijk” IB JV Mark van Assen HAA

20 juli 2020

15u55

Bron: ANP/DPA/AFP/BELGA, AD.nl 30 update De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn er rond 18 uur in Brussel weer aan begonnen. Ook op deze vierde dag van de Europese top is er nog geen akkoord over de volgende meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds, al lijkt dat stilaan wel in zicht. “Ik besef dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar ik ben ervan overtuigd dat een akkoord mogelijk is”, aldus Europees Raadsvoorzitter Charles Michel bij aanvang van de vergadering.

De Europese leiders zitten al sinds vrijdagvoormiddag samen in Brussel. Op tafel liggen de volgende Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar, goed voor meer dan 1.000 miljard euro, gekoppeld aan een groot relancefonds van 750 miljard euro dat de Europese economieën moet wapenen tegen de gevolgen van de coronapandemie.



Samen is dat goed voor een astronomische 1.800 miljard euro. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft zich de voorbije dagen - en nachten - in bochten gewrongen om telkens weer nieuwe compromisvoorstellen op tafel te leggen, maar enkele obstakels lijken de weg naar een akkoord nog steeds te blokkeren.

Verdeling van herstelfonds

Onder meer de verdeling van het relancefonds in subsidies en leningen blijft een harde dobber. De ‘zuinige lidstaten’ Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, en sinds kort ook Finland ijveren voor een kleiner herstelfonds dat daarnaast het aandeel subsidies zo klein mogelijk houdt en strikte voorwaarden koppelt aan het geld. Zij staan lijnrecht tegenover Zuidelijke lidstaten als Italië, Spanje, Griekenland en Portugal, die huiveren bij het idee dat andere Europese lidstaten hun relanceplannen zouden kunnen blokkeren in de Europese Raad. Ander twistpunt is de koppeling van het geld aan het respect voor de rechtstaat. Daar willen vooral Polen en Hongarije niet van weten. Warschau en Boedapest liepen de afgelopen jaren al geregeld tegen de lamp en zijn intussen het voorwerp van een artikel 7-procedure, die hen uiteindelijk het stemrecht in de Europese ministerraden kan kosten.

Geërgerd

De Franse president Emmanuel Macron was volgens Franse media tijdens het diner gisteren zo geërgerd dat hij woedend met zijn vuist op de tafel sloeg, en tegen premier Rutte zei dat hij op de Britse ex-premier David Cameron leek. Cameron deed volgens Macron ook altijd moeilijk met zijn harde lijn op Europese topconferenties. Door die houding is het met de Britse politicus ook niet goed afgelopen, aldus het Franse staatshoofd. Cameron verloor in 2016 het Britse referendum over EU-lidmaatschap. Dat leidde uiteindelijk tot de brexit en Cameron verdween van het politieke toneel.

Macron viel ook fel uit tegen Ruttes ‘zuinige’ bondgenoot en collega uit Oostenrijk, Sebastian Kurz, omdat die voor een telefoontje plots even de tafel verliet. Macron maakte ook publiekelijk het verwijt dat de vier zuinige landen (Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden) “inconsistent en van kwade wil zijn”. In zijn woede zou Macron hebben geroepen dat als de vier geen concessies doen, Frankrijk en Duitsland het plan betalen.

Voorzichtig optimisme

De leiders zijn er nog lang niet, maar een nieuw compromisvoorstel van Michel zou de aanleiding zijn voor het voorzichtige optimisme van verschillende EU-chefs - onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel - bij hun aankomst in het gebouw van de Europese Raad. Volgens verschillende onderhandelaars legt Michel nu 390 miljard euro aan subsidies uit het herstelfonds op tafel, 110 miljard minder dan in het originele voorstel. De leiders zouden het daar alvast over eens zijn, meldt het Duitse persagentschap dpa, al is er in Brussel nooit een akkoord tot er over alles een akkoord is.

“Ik weet dat de laatste loodjes het zwaarste wegen, maar ik heb vertrouwen”, verklaarde Michel vlak voor aanvang van de vergadering, iets voor 19 uur, aan de pers. “Ik denk, en ben ervan overtuigd, dat een akkoord mogelijk is.”

Als de staatshoofden en regeringsleiders straks opnieuw de nacht ingaan, komt het record van de Europese top in Nice van december 2000 in zicht. Toen beraadslaagden de EU-chefs van donderdagochtend tot maandagochtend over belangrijke aanpassingen aan het Verdrag over de Europese Unie, in tot nog toe de langste Europese top uit de geschiedenis.