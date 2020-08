Charles Michel moet huwelijk in Frankrijk uitstellen door coronavirus LH

20 augustus 2020

17u16

Bron: Sudinfo 0 Slecht nieuws voor Europees president Charles Michel en zijn partner Amélie: hun huwelijk in het zuiden van Frankrijk is afgelast. Het zou zaterdag plaatsvinden, maar door het coronavirus werd de trouw afgelast. Dat meldt Sudinfo.

Charles Michel en Amélie Derbaudrenghien zouden hun huwelijk vieren in het dorpje Montmeyan, in het zuiden van Frankrijk, waar Michel een vakantiehuis bezit.

Jammer genoeg is het coronavirus nog lang niet onder controle in het departement Var. Buitenlandse Zaken heeft om die reden code oranje aan het gebied gegeven. Dat wil zeggen dat een quarantaine en test aanbevolen zijn bij terugkeer. Dat zou een probleem vormen voor de Europese Raadsvoorzitter, die dan veertien dagen lang beperkt zou worden in het uitoefenen van zijn functie.



Volgens het blad Le Canard Enchaîné zou Frans president Emmanuel Macron een van de gasten geweest zijn. Er werd intussen een nieuwe datum geregeld voor het huwelijk, maar die is nog niet bekend.



