Charles Michel gaat nacht in met gesprekken over EU-begroting RL

21 februari 2020

02u22

Bron: Belga 1 Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zet donderdagnacht zijn bilaterale gesprekken met de staatshoofden en regeringsleiders over de meerjarenbegroting verder. Het ziet ernaar uit dat de leiders vrijdag om 10 uur weer bijeenkomen.

Na een eerste, 'plenaire' sessie met alle 27 leiders, vatte Michel in de loop van donderdagavond gesprekken onder vier ogen aan. Iedereen krijgt zo de kans in detail toe te lichten welke bezwaren er zijn tegen het compromisvoorstel op basis waarvan Michel de onderhandelingen voert.

Volgens de Nederlandse premier Mark Rutte gaat Michel nog de hele nacht door met die biechtstoelprocedure en gaan de leiders vrijdag om 10 uur opnieuw samen rond de tafel zitten. "Maar dat moet nog bevestigd worden." In een tweet zegt ook de woordvoerder van Michel dat het startuur van de tweede dag van de Europese top nog niet definitief vastligt. Naar alle waarschijnlijkheid presenteert Michel vrijdag een aangepast compromisvoorstel.

“Moeilijker dan de Belgische formatie”

Rutte blijft zich intussen vastklikken aan zijn collega's uit Zweden, Denemarken en Oostenrijk. De landen presenteren zich als de 'zuinige vier', die de Europese begroting beperkt willen zien tot maximaal 1 procent van het bni van de EU27 en daarnaast hun korting willen behouden. De Nederlandse minister-president trok ook samen met zijn collega's Stefan Löfven (Zweden), Mette Frederiksen (Denemarken) en Sebastian Kurz (Oostenrijk) naar het gesprek met Michel.

Over de methode van Michel had Rutte, die net als de Belgische oud-premier tot de liberale familie behoort, geen kwaad woord. "Ik vind hem goed en hij doet echt zijn best, maar dit is moeilijker dan de Belgische formatie.”