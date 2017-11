Charles Michel: "Er is een politieke crisis in Catalonië, niet in België" Redactie

10u44

Bron: Belga 0 EPA Charles Michel zei vandaag in de Kamercommissie: "Carles Puigdemont is een Europees burger met rechten en plichten, zonder privileges". "De politieke crisis is in Spanje, niet in België". Dat verklaarde premier Charles Michel deze voormiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tijdens een actualiteitsdebat over de Catalaanse crisis. Hij herhaalde zijn oproep tot een politieke dialoog in Spanje om de crisis op te lossen en benadrukte dat het gerecht zijn werk moet doen inzake het Europese aanhoudingsmandaat tegen Carles Puigdemont en zijn regeringsleden. De Belgische regering moet zich hierover niet uitspreken.

Michel erkende dat de Catalaanse crisis in België reacties hebben uitgelokt, buiten en binnen de regering. Na de aankomst van de voormalige Catalaanse premier in België heeft de premier de regeringsleden discretie gevraagd tot hij uitleg bekomen had over de reden van de komst van Carles Puigdemont naar België. Die uitleg heeft hij intussen gekregen. "De regering heeft sinds dinsdag een positie van gezond verstand ingenomen: Carles Puigdemont is een Europees burger met rechten en plichten, zonder privileges".

De premier wees er nog op dat elke Europese burger in België asiel kan aanvragen. Het is niet de Belgische regering die zich hierover moet uitspreken, maar de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, die in volledige onafhankelijkheid werkt.

Op vraag van N-VA

Het debat kwam er op vraag van meerderheidspartij N-VA en de vraag kreeg steun van oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen. Meerderheidspartijen Open Vld en CD&V en opppositiepartij sp.a stonden niet te springen voor het debat, vooral omdat het parlement nog niet zo lang unaniem een resolutie over Catalonië heeft goedgekeurd. "De vraag is wat zo'n debat zal toevoegen aan die resolutie", verzuchtte een bron uit de meerderheid.

Photo News De komst van de Catalaanse leider naar ons land heeft heel wat reacties binnen de Belgische regering uitgelokt.