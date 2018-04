Charles Michel: "België zonder joden is België niet" SVM

25 april 2018

21u47

Bron: Belga 4 Premier Charles Michel heeft vanavond een toespraak gegeven in de Grote Synagoge van Brussel naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Israël. Hij benadrukte er het "onvoorwaardelijke" verzet van ons land tegen antisemitisme. "België zonder joden, dat is België niet." Onrechtstreeks bekritiseerde de premier ook de ULB, de universiteit waar hij zelf studeerde. Die wil de Britse regisseur Ken Loach donderdag een eredoctoraat geven, en dat terwijl hij van antisemitisme beschuldigd wordt.

Israël viert op 14 mei zijn zeventigste verjaardag. De Israëlische premier David Ben-Goerion riep toen in een overvol Tel Aviv-Museum de onafhankelijkheid van de joodse staat Israël uit. Dat leidde meteen tot bombardementen van de Arabische buurlanden, een conflict dat tot op vandaag nog sluimert.

Premier Michel gaf vanavond een toespraak voor de Belgische joodse gemeenschap. Hij benadrukte vooral de "uitzonderlijk sterke banden" tussen Israël en ons land, en de "gedeelde fundamentele waarden van de democratie".

"Onze solidariteit is onvoorwaardelijk"

Hij gaf ook aan dat België zich blijft inzetten tegen antisemitisme. De premier verwees onder meer naar de aanslag op het joods museum in Brussel in 2014 en de recente moord op de bejaarde joodse vrouw Mireille Knoll in een Parijse buitenwijk.

"We hebben overal in Europa een heropleving van antisemitische en negationistische daden vastgesteld. Ik herhaal het vandaag opnieuw: onze solidariteit tegen het antisemitisme is onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig."

Michel benadrukte ook dat ons land al maatregelen heeft genomen om de joodse gemeenschap beter te beschermen. "De huidige veiligheidscultuur is niet meer dezelfde als drie jaar geleden."

ULB

Premier Michel liet zich ook -impliciet- afkeurend uit over de ULB, waar hij rechten studeerde. "Geen enkele vorm van antisemitisme mag getolereerd worden. Wat de vorm ook is. Dat geldt ook voor mijn alma mater", klonk het.

De Brusselse universiteit wil de Britse regisseur Ken Loach donderdag een eredoctoraat geven, maar verschillende joodse organisaties protesteren tegen die beslissing. Zij vinden dat zijn uitlatingen over Israël neigen naar antisemitisme en negationisme, wat de regisseur zelf dan weer ontkent.

De premier herhaalde nog dat België pleit voor een tweestatenoplossing voor Israël en Palestina, met duidelijke en internationaal erkende grenzen. "Dat uitgangspunt vormt nog altijd de basis van onze aanpak in de onderhandelingen over een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict."