Charleroi krijgt islamitische school, een primeur voor Wallonië

ADN

13 februari 2018

14u54

Bron: Belga

0

De eerste islamitische school in Wallonië komt binnenkort in Charleroi. De kleuter- en lagere school 'La Vertue' is een initiatief van de Fédération islamique de Belgique. De school zal nog niet operationeel zijn bij de start van het nieuwe schooljaar, zo bevestigt Fatih Bayraktar, architect en vrijwilliger binnen de federatie.