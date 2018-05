Chaotische knokpartij met scoutsgroep in Kraainem: meerdere lichtgewonden HA

07 mei 2018

16u27

Bron: Belga 0 De scoutsgroep Saint Pancrace in Kraainem is zaterdagnacht het slachtoffer geweest van een gewelddadig incident. Dat meldt televisiezender RTL-TVI en wordt bevestigd door de lokale politie WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem). Verschillende personen raakten lichtgewond; één persoon had verzorging nodig in het ziekenhuis. Er zijn voorlopig geen verdachten opgepakt.

De juiste toedracht van het incident is nog niet duidelijk, net zo min als de aanleiding, meldt commissaris Philippe Struelens van de lokale politie WoKra.

"De getuigenissen lopen uiteen en we moeten nog een aantal mensen ondervragen, maar voorlopig lijkt het erop dat er in het park een incident was tussen twee groepen personen", zegt de commissaris. "De scouts zijn daarbij gesleurd of hebben geprobeerd tussen te komen, dat is nog onduidelijk. Wel is zeker dat het dan tot een chaotische vechtpartij is gekomen waarbij verschillende mensen klappen hebben gekregen. Eén iemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Verschillende politiepatrouilles van onze zone en naburige zones zijn ter plaatse gekomen, maar de verdachten vluchtten te voet weg door het park. Er kon niemand opgepakt worden."

Het onderzoek naar het incident loopt nog, aldus de politie, die nog op zoek is naar getuigen en eventueel beeldmateriaal van de feiten.