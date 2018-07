Chaotische avondspits versus lege Wetstraat: vermijd Brussel met de wagen tijdens NAVO-top SVM HA

11 juli 2018

18u49

Bron: Belga, Bruzz, eigen berichtgeving 9 De NAVO-top heeft vanavond veel verkeershinder veroorzaakt in en rond Brussel. De treinstaking en verschillende 11-julivieringen lagen mee aan de basis van de verkeersknoop. Ook morgen, op de laatste dag van de NAVO-top, wordt opnieuw ellende op de baan verwacht.

De internationale top, met Donald Trump als belangrijkste gast, brengt draconische veiligheidsmaatregelen met zich mee. In de hoofdstad worden veiligheidszones ingesteld, waarin ook een parkeerverbod geldt. Het gaat onder meer om de omgeving van de NAVO, het Koninklijk Paleis en het Jubelpark.

De versperringen maken dat sommige straten, waar het op een weekdag normaal erg druk is, er vandaag verlaten bijlagen. In de Wetstraat was er deze namiddag geen kat op de baan en ook op en rond het Schumanplein was geen verkeer toegelaten.

(Lees verder onder de foto's)

De maatregelen zorgden ervoor dat het elders in de hoofdstad vanavond bijzonder druk was. Rond 17.15 uur was de chaos op de Brusselse wegen het grootst, bevestigt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit aan Bruzz.

Onder andere in de omgeving van de Europese wijk moesten bestuurders rekening houden met lange wachttijden. De hinder was ook groot op de Kleine Ring ter hoogte van Troon. Eveneens op de Brusselse buitenring was het aanschuiven tijdens de avondspits.

Alle escortes verlieten de Brusselse snelwegen waardoor de versperringen druppelsgewijs opengesteld worden. Hou nog steeds rekening met ernstige hinder in en rond Brussel. Blijf de omleiding op lange afstand volgen. Meer info via https://t.co/tjDhSdE9Mx & https://t.co/MiyMYShJzY Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Brussel Mobiliteit raadt aan om de omgeving van de NAVO, het Koninklijk Paleis, de Amerikaanse ambassade, het Jubelpark en het Schumanplein nog tot morgenavond te vermijden.

(Lees verder onder de foto's)

Maar liefst 55 delegaties maken hun opwachting op de NAVO-top. Als gevolg daarvan zijn verschillende veiligheidszones ingesteld. In die zones geldt een strikt parkeerverbod. Alle voertuigen die er staan opgesteld -dus ook de fietsen en bromfietsen- zullen door de politie weggehaald worden.

Concreet wordt aan het hoofdkwartier van de NAVO de Leopold III-laan in beide richtingen twee dagen lang afgesloten tussen de Brusselse ring en het kruispunt met de Bordetlaan. In de buurt van de Amerikaanse ambassade en het Koninklijk Paleis blijft de Hertogstraat tussen de Wetstraat en Lambermontstraat nog afgesloten tot morgenmiddag.

Het Jubelpark en de omliggende lanen -Blijde Inkomstlaan, Renaissancelaan, Nerviërslaan, Galliërslaan en IJzerlaan- blijven enkel vandaag afgesloten.

Voorts kan op verschillende plaatsen ook het verkeer tijdelijk volledig worden afgesloten. Dat is onder meer mogelijk op het einde van de E19, de grote Brusselse ring, de E40 tussen de Ring 0 en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, de Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring (bovengronds).