Chaotische avondspits op E40 richting Brussel na zwaar ongeval bij Erpe-Mere Koen Moreau

14 maart 2018

17u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 De avondspits op de E40 richting Brussel verloopt chaotisch na een zwaar ongeval net voor Erpe-Mere.

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen belandde die laatste op het dak. De chauffeur zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Doordat het verkeer maar heel langzaam voorbij het ongeval kan, reikt de file momenteel tot aan de R4 in Gent. Verkeer richting Brussel wordt aangeraden via Antwerpen te rijden. Vanuit Wetteren kan men eveneens via de N9 of N42 naar de oprit in Erpe-Mere rijden.