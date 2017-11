Chaotische avondspits dreigt door winterweer: nu al 276 kilometer file HA

Regenbuien en (smeltende) sneeuw sturen het verkeer flink in de war. Er staat momenteel 276 kilometer file, meldt de verkeersdienst van de VRT.

Vooral op de snelwegen rond Antwerpen, Brussel en Gent zijn er heel wat vertragingen. Weggebruikers moeten er rekening houden met langere reistijden, waarschuwt verkeersanker Hajo Beeckman op Twitter.

In Vlaanderen staat er momenteel 200 kilometer file, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Regen en (smeltende) sneeuw zijn de boosdoener.

Deze namiddag was het op de Vlaamse hoofdwegen al meer dan 100 kilometer aanschuiven. Dat is uitzonderlijk voor een namiddag op een weekdag, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. De verkeersdienst waarschuwt dat de files in de loop van de avond nog zullen aangroeien.

Vanavond worden nog meer winterse buien verwacht. Het winterweer speelde vandaag ook de ochtendspits parten. Er stond toen in totaal 377 kilometer file op de Belgische wegen, aldus nog de VRT-verkeersdienst.

Vlaams Verkeerscentrum Een chaotische avondspits dreigt door het winterse weer.