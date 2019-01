Chaos op de weg: Liefkenshoektunnel weer vrij, maar erg lange files op Antwerpse ring HA ADN TT

28 januari 2019

15u20

Bron: Belga 184 De files op de Antwerpse ring (R1) blijven aangroeien richting Gent door de noodherstelling op de E17 in Zwijndrecht die twee van de vier rijstroken verspert. De Liefkenshoektunnel is intussen wel weer opnieuw vrij na een ongeval met een vrachtwagen eerder op de middag, ook ter hoogte van Antwerpen-Zuid is de weg opnieuw vrijgemaakt na twee kleine aanrijdingen en een bijkomende lokale noodherstelling.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op de E17 in de richting van Gent twee van de vier rijstroken laten afsluiten ter hoogte van Zwijndrecht (Antwerpen) wegens ernstige schade aan het wegdek. Met name het asfalt van het wegdek op de rechterrijstrook is daar zo ernstig beschadigd dat kleine, tijdelijke herstellingen niet volstaan. Er is onmiddellijk een grondige opknapbeurt nodig.



Deze namiddag startte een aannemer met het frezen van het beschadigde stuk asfalt. Komende nacht wordt het wegdek dan opnieuw geasfalteerd. De noodherstellingen zullen nog tot morgenochtend - weliswaar voor de ochtendspits - duren.

Ongevallen

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was de hele middag sprake van een accordeonfile op de Antwerpse ring door de herstellingen op de E17. In die file reden rond 13.30 uur eerst twee personenwagens op elkaar in ter hoogte van Antwerpen-Zuid, en vervolgens botste een auto er nog tegen de aanhangwagen van een vrachtwagen. Er waren een hele tijd slechts twee van de zes rijstroken beschikbaar, ook al omdat er ook in Antwerpen-Zuid een noodherstelling van het wegdek moest gebeuren, zij het een lokale en kleinschalige ingreep. Intussen is de weg weer vrij.

De Liefkenshoektunnel was tolvrij gemaakt tot het einde van de werken, zodat er minder verkeer voor de Kennedytunnel zou kiezen. Maar tot overmaat van ramp raakte het verkeer ook daar volledig versperd door een ongeval. Een vrachtwagen belemmerde er de doorgang na een ongeval. Intussen is de tunnel weer vrij, alles bij elkaar was de weg er richting Gent anderhalf uur versperd. Ook verder op de R2 waren er trouwens nog problemen, want in de Beverentunnel was de rechterrijstrook een tijdlang versperd door een botsing tussen twee vrachtwagens.

Je ziet duidelijk dat de noodherstelling in Zwijndrecht ervoor zorgt dat de E17 de toestroom van de avondspits richting Gent niet aankan

Omgeving vermijden

Resultaat van de noodherstellingen en alle bijkomende ellende: aanschuiven geblazen. “Het is nu eigenlijk aanschuiven over de hele Antwerpse ring richting Gent tot op de E17, en al voordien vanaf Berendrecht op de A12, vanaf Sint-Job op de E19 en vanaf Ranst op de E313", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

“De omleidingsroute via de Liefkenshoektunnel is wel opnieuw geactiveerd en die tunnel blijft ook tolvrij tot de werken op de E17 morgenochtend voorbij zullen zijn. Maar je ziet duidelijk dat de noodherstelling in Zwijndrecht ervoor zorgt dat de E17 de toestroom van de avondspits richting Gent niet aankan.”

Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving zoveel mogelijk te vermijden zolang de werken bezig zijn, en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Er zullen steeds twee rijstroken beschikbaar zijn en ook de afrit Zwijndrecht blijft open, maar het zal rond Antwerpen hoogstwaarschijnlijk erg druk blijven.

