Chaos door hevige sneeuwval: overzicht per PROVINCIE Redactie

10u11

Bron: eigen berichtgeving 62 Hans Verbeke Langs de Moorseelsesteenweg in Rumbeke belandde een auto in de gracht. In zowat heel Vlaanderen is een flink pak sneeuw gevallen. Dat veroorzaakt de nodige verkeersellende op gladde en gevaarlijke wegen. Hieronder volgt per provincie een overzicht dat we in de loop van de dag blijven updaten.

WEST-VLAANDEREN: Zware hinder op Brugse ring

Voor de tweede dag op rij moet de politie van Brugge ter plaatse komen om de Stationsbrug af te sluiten voor alle verkeer. Een Lijnbus crashte tijdens het rijden tegen een vangrail door het gladde wegdek. De deuren kunnen niet meer open en ook de bus zelf is niet meer in staat weg te rijden. Het is nu wachten op de strooidienst. Alleen ... er zou slechts één strooiwagen zijn voor de regio. Die staat op zelf vast in de ellenlange file. "Gelukkig staat de verwarming wel aan", klinkt het. Tientallen meter verder ging een bestuurder van een BMW rechtdoor en ramde een verkeersbord. Hij kwam daarbij op de andere rijbaan terecht. Ondertussen blijft het kleine ongevallen en slippartijen 'sneeuwen' op verschillende plaatsen. Dat zorgt voor enorme hinder. De politie van Brugge heeft de handen vol om alle ongevallen te kunnen afhandelen. De grootste hinder is dus ter hoogte van de Katelijnebrug en Stationsbrug. Die ligt er – ondanks het preventief strooien – spekglad bij. De politie regelt er het verkeer. De hinder zou lange tijd kunnen aanhouden.

Mathias Mariën Mensen kunnen zich door de wind nauwelijks rechthouden in Brugge.

In Brugge gaat de hevige sneeuwval ook gepaard met een strakke wind. Mensen kunnen zich op bepaalde plaatsen pas ternauwernood rechthouden.

Langs de Moorseelsesteenweg in Rumbeke is een auto in de gracht beland.

In Waregem is door gevallen kerstverlichting de Holstraat afgesloten voor alle verkeer tussen de Guido Gezellestraat en de Markt . De brandweer probeert alles zo snel mogelijk op te ruimen.

De stad Kortrijk laat op Twitter weten dat de vuilniswagens door de barre weersomstandigheden niet in alle straten veilig kunnen rijden. De huisvuilophaling zal hierdoor op bepaalde plaatsen op een later tijdstip plaatsvinden.

Hans Verbeke Een besneeuwde fiets in Sint-Eloois-Winkel.

OOST-VLAANDEREN : Weinig of geen afhalophaling

Bij afvalintercommunale Ivago, actief in Gent en Destelbergen, worden alle huisvuilophalingen door de sneeuwval stilgelegd. Ophaalwagens die aan hun ronde bezig waren, keren terug naar hun stelplaats. Dat meldt woordvoerder Koen Van Caimere. Alle ophaalwagens - dat zijn er op een gemiddelde dag in de regio Gent 50 tot 60 - zijn maandagochtend uitgereden en hebben een deel van hun ronde aangevat. Maar rond 11 uur gaf Ivago zijn personeel de opdracht om het werk te onderbreken. De oorzaak zijn gevaarlijke voetpaden en de vrees dat zware voertuigen gaan schuiven op het gladde wegdek. De ophaalwagens mogen terugkeren, indien ze niet vastzitten in de file. Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn voor de afvalophaling, daarover wordt later gecommuniceerd.

Ook de stad Eeklo laat weten dat alle ophalingen van IVM (restfractie, PMD & P/K, GFT) vandaag niet afgewerkt kunnen worden. Aan de bewoners wordt gevraagd om het afval weer binnen te nemen en aan te bieden bij een volgende ophaalronde.

Door de hevige sneeuwval wordt ook de afvalinzameling in de regio Dendermonde-Wetteren stilgelegd. Dat meldt afvalintercommunale DDS-Verko. De beslissing valt kort nadat IVAGO, een andere grote Oost-Vlaamse afvalintercommunale, besloot alle ophalingen te onderbreken door het gevaarlijke winterweer.

"Met het oog op het garanderen van de veiligheid van de ophalers en andere weggebruikers wordt de afvalinzameling door Verko op stopgezet", meldt DDS-Verko. "De aanhoudende sneeuw bemoeilijkt de ophaling. Omwille van hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers zien de inzamelploegen zich genoodzaakt om de ophaling vandaag te stoppen." De geplande afvalrondes in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen kunnen niet worden voltooid. Verko vraagt dat bewoners het buitengezet huisvuil terug binnenhalen en bij een volgende ronde opnieuw aanbieden.

VLAAMS-BRABANT/BRUSSEL: Tunnels afgesloten, hinder op Ring

Vanwege problemen ten gevolge van gladheid aan de uitritten, zijn alle tunnels in Brussel afgesloten voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit op Twitter. "Er staan auto's geblokkeerd aan de uitritten van de tunnels en daarom gaan deze allemaal dicht", vertelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. De strooidiensten zetten nu alles in het werk om de tunnels zo snel mogelijk te deblokkeren, maar het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Ook de Brussels openbaarvervoersmaatschappij MIVB ondervindt zware hinder op alle lijnen. Een tiental bus- en tramlijnen rijden niet meer.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat er een zeer moeilijke doorgang is voor verkeer op de buitenring ter hoogte van Wemmel en het viaduct in Vilvoorde.

In Asse veroorzaakte de zware sneeuwval vanmorgen extra verkeersellende. De helling van de Pontbeek (N9) bleek te glad voor veel vrachtwagens waardoor ze vast kwamen te zitten in de sneeuw. De gevolgen waren voorspelbaar. Het verkeer van en naar de Brusselse ring kwam er muurvast te zitten.

Mozkito Vrachtwagens raken de helling van de Pontbeek (N9) in Asse niet op, waardoor het verkeer muurvast kwam te zitten.

ANTWERPEN: A12 en E313 volledig versperd

De A12 Brussel-Antwerpen is maandagochtend om iets voor 11 uur volledig versperd geraakt richting Antwerpen aan het viaduct van Wilrijk, omdat daar twee vrachtwagens naast elkaar staan die de helling van het viaduct niet op raken vanwege de gladheid van het wegdek. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E313 vanuit Antwerpen richting Lummen zorgt een ongeval omstreeks 11 uur voor nog zwaardere verkeershinder dan sowieso al het geval was door de sneeuwval. Ter hoogte van Herentals-Industrie is een vrachtwagen beginnen slippen en in schaar komen te staan. De snelweg is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum volledig versperd. In de andere richting staat een kijkfile. In de andere richting is de snelweg om soortgelijke redenen afgesloten op het stuk van de A112 komende uit De Jan de Vostunnel.

Omwille van de sneeuw raken automobilisten niet of moeilijk over verschillende bruggen. Onder meer aan de Olivetenvest, Battelcomplex en Postzegellaan in Mechelen zijn er problemen, meldt de politie.

Nog in Mechelen blijft hoofdbegraafplaats tot nader order gesloten; sommige naaldbomen begaven het onder de sneeuwlast. "Ze zal pas weer opengesteld worden na de dooi en een inspectie door boomdeskundigen", zegt noodplanambtenaar Steven Vermeeren.

in Geel is er erg moeilijk verkeer op het op- en afrittencomplex in Geel-West. Vrachtwagens geraken de brug zeer moeilijk op.

Op de Groenplaats in Antwerpen is de grote ijspiste die daar sinds dit weekend staat maandagochtend ontruimd. Dat zegt de brandweer zone Antwerpen. De zware sneeuwval zorgt ervoor dat het dak van de piste met een dikke laag sneeuw bedekt is en dat gewicht zorgt voor een onveilige situatie. De brandweer doet samen met de eigenaar pogingen om de sneeuw te verwijderen en ook de civiele bescherming is onderweg, met een hoogtewerker.

Intussen wordt op het Koningin Astridplein ook een andere overdekte attractie van het stadsfestival Winter In Antwerpen, de Diamond Dome, gemonitord op vlak van sneeuwval.

De Antwerpse brandweer is naar eigen zeggen ook druk in de weer met het sneeuw- en ijsvrij maken van verschillende tunnels en bruggen, waar het verkeer in de problemen komt omdat het de hellingen niet kan oprijden. "We hebben echter net als iedereen moeite om snel ter plaatse te geraken", klinkt het.

Ook De Lijn ondervindt hinder door de sneeuw. Lijnen 30 en 34 zijn verstoord en worden omgeleid via de Singel naar Harmonie. Lijnen 1 en 13 worden omgeleid vanaf de Steynstraat via de Antwerpsesteenweg. Op de A12 richting Antwerpen is de rechterrijstrook versperd vanaf Boom tot het Viaduct.

De Roeck De Prins Boudewijnlaan in Edegem.

In Turnhout is de Ring helemaal ondergesneeuwd. Het verkeer gaat er trager dan stapvoets.

Jef Van Nooten Stapvoets verkeer op de Ring van Turnhout.

LIMBURG: Vrachtwagens raken bruggen niet over

Ook in Limburg veroorzaakte de sneeuw problemen in het verkeer. Volgens Het Belang van Limburg is de brug over de snelweg in Houthalen geblokkeerd door vrachtwagens die niet meer omhoog geraken. Ook in Genk was een brug over de E314 een tijdlang geblokkeerd.