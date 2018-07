Chaos bij wegenwerken in Waaslandhaven: trucker zet signalisatie zelf aan de kant, tientallen vrachtwagens rijden zich vast

In de Waaslandhaven is vanochtend een enorme verkeerschaos ontstaan. De oorzaak was een chauffeur die omstreeks 5 uur op de R2 aan de afrit Waaslandhaven-Noord enkele signalisatieborden aan de kant geschoven had, terwijl de afrit eigenlijk is afgesloten. De rest van het verkeer volgde als een kudde waardoor iedereen zich muurvast reed op de werf.