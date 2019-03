CGVS-baas spreekt Francken tegen in visa-affaire: "Syrische christenen niet allemaal gered uit klauwen van IS” HA

04 maart 2019

08u56

Bron: Belga 0 Volgens commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck zijn niet alle Syrische christenen die onder oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met een humanitair visum naar België zijn gekomen, "gered uit de klauwen van IS". Dat zegt hij in een interview met La Libre.

Francken kwam een aantal weken geleden in opspraak nadat aan het licht kwam dat Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan verdacht wordt humanitaire visa te hebben geregeld voor christenen in Syrië, in ruil voor betaling. De man werkte als tussenpersoon voor het kabinet-Francken.



De vraag rees of alle op die manier geredde Syriërs wel kwetsbaar waren. Dat is één van de criteria om aanspraak te kunnen maken op zo'n humanitair visum. Francken bleef er altijd bij dat dat wel degelijk het geval was: de christenen waren "gered uit de klauwen van IS en Al-Nusra", herhaalde hij meermaals.

Reddingsoperatie in 2015

Maar volgens de baas van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck staat dat lang niet vast, zegt hij vandaag in een interview met La Libre.



"Dat was niet voor allemaal het geval. Ze bevonden zich ook niet allemaal in een uiterst precaire situatie", zegt hij. Voor de Syriërs die bij een eerste reddingsoperatie in 2015 uit Aleppo werden gered, was dat wel het geval, benadrukt hij, omdat zij allemaal vlak bij de frontlinie woonden. Maar volgens Van den Bulck zijn de milities daarna verdreven door het regeringsleger, en werden christenen eigenlijk niet meer geviseerd dan anderen.

Om meer transparantie in het systeem te krijgen, pleit Van den Bulck voor meer samenwerking met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ook Franckens opvolgster Maggie De Block wil enkel nog met "betrouwbare organisaties" zoals de Verenigde Naties samenwerken voor de toekenning van humanitaire visa.

Vaste quota

Van den Bulck vindt wel dat de bevoegde minister of staatssecretaris de bevoegdheid moet behouden om te beslissen wie zo'n visum krijgt. "Anders zet je de deur open voor - ik overdrijf een beetje - 60 miljoen mensen." Van den Bulck denkt wel aan vaste quota voor het aantal humanitaire visa dat per jaar mag worden uitgereikt. "500, 1.000 of 2.000,... dat moet je berekenen aan de hand van de concrete situatie van van het land.”