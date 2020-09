CEO UZ Brussel: “We missen leiderschap en duidelijke communicatie” LH

22 september 2020

18u29

Bron: Belga 4 Tijdens de opening van het nieuwe academiejaar van de Vrije Universiteit Brussel is Marc Noppen, CEO van het Universitair Ziekenhuis Brussel, teruggekomen op de lessen die wel of niet geleerd zijn uit de coronapandemie. "Het ontbrak de overheid aan een eenheid van commando, executie en vooral communicatie", vindt Noppen.

Op de vraag of er zaken zijn die hem in de afgelopen maanden van de gezondheidscrisis gefrustreerd hebben, was Noppen duidelijk. "Er zijn heel wat dingen die me frustreren", zegt de CEO van het UZ Brussel. "Maar als het gaat over het management van de coronacrisis, mis ik in vergelijking met andere landen de grondregels van crisismanagement binnen de vele overheden die we hebben. Dat is misschien al een eerste probleem.”

Het Belgische politieke systeem en het gekibbel in de media tussen politici en virologen hebben Noppen ook gefrustreerd. En dan met name het gebrek aan eenduidige communicatie. Hij vraagt een duidelijke "kapitein op het schip", iemand die de mensen toespreekt en communiceert met het volk.

"We zien dat wel in Nederland met Mark Rutte, in Duitsland met Angela Merkel of in Canada met Justin Trudeau. Die premiers zijn wekelijks op televisie en geven duidelijke en heldere boodschappen. Daar wordt evenveel ruzie gemaakt als bij ons tussen virologen, epidemiologen enzovoort, maar wel binnenskamers. Eenmaal er een beslissing is genomen, wordt die gecommuniceerd. Dat mis ik hier", zegt Noppen.

Lees ook:

Waarom Duitsland de beste coronaleerling van de klas is: Doctor Merkel is de baas - en de Duitsers volgen haar (+)

ANALYSE. De burger is bubbelmoe, maar er zitten spannende dagen aan te komen (+)

Zenuwachtigheid om snel stijgende coronacijfers in Europa neemt toe: dit zijn dé grootste brandhaarden (+)