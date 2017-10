Ceo 'sugar daddy'-site in videoboodschap: "We zoeken niet alleen seksuele maar ook spirituele match voor u" jv

09u11 0 YouTube De Noorse datingsite RichMeetBeautiful kreeg vorige week in ons land de wind van voren voor haar controversiële reclamecampagne om studenten te lokken. Ceo Sigurd Vedal (46) begrijpt er niks van en reageert nu ook met een persoonlijke videoboodschap: "Wij helpen alleen maar om uw match te vinden".

Zijn campagne om studenten te koppelen aan een sugar daddy, schoot in het verkeerde keelgat. Vedal kreeg het verwijt een "pooier" te zijn. Dat vindt de ceo "een oordeel dat niet samengaat met de visie en doelen van RichMeetBeautiful".



Hij geeft wel toe dat zijn bedrijf heeft gefaald in de communicatie, omdat de doelstellingen niet voldoende overgebracht werden. Het debat werd zo beperkt tot het fysieke relatiecriterium van seks en tot geld, terwijl "alle andere spirituele en fysieke dimensies genegeerd werden". En laat die nu, in Vedals ogen, cruciaal zijn voor een succesvolle match op RichMeetBeautiful.



De ceo herhaalt ook nog eens dat de gebruikersvoorwaarden van zijn online datingplatform "duidelijk definiëren dat alle vormen van prostitutie en het verkopen/kopen van seksuele diensten volledig verboden zijn". Hij voegt eraan toe: "Het feit dat we meer dan 30 voltijdse werknemers hebben die 24/7 alle leden die onze voorwaarden schenden waarschuwen of verwijderen, ging eveneens totaal verloren in de berichtgeving".



Verder stelt Vedal nog eens duidelijk dat RichMeetBeautiful "een online matchingplatform voor volwassenen ouder dan 18 jaar" is. Daarbij vindt hij het belangrijk dat zijn klanten "het recht hebben" om zelf hun eigen leven en hun eigen relaties te bepalen.

Marc Baert