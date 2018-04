CEO Peter Bossaert verlaat Medialaan HA

17 april 2018

10u44

Bron: Belga, Medialaan 2 CEO Peter Bossaert (foto) van Medialaan, het bedrijf boven onder meer VTM, Qmusic en Mobile Vikings, verlaat eind deze maand het bedrijf. Aan de basis van het vertrek ligt een "een verschil in visie" tussen de groep en de CEO over de aanpak in de toekomst, zegt Bossaert in een persbericht.

Bossaert werkte 21 jaar bij het bedrijf. Eerst als commercieel directeur (1997), daarna als algemeen directeur radio (2000) en sinds 2012 als CEO van Medialaan en Qmusic Nederland. Sinds kort leidde hij ook het nieuwe eengemaakte mediabedrijf van de Persgroep Publishing en Medialaan dat in opbouw is.

"De digitalisering heeft het medialandschap de voorbije jaren grondig hertekend. De fusie met De Persgroep Publishing was en is daarin de juiste strategische keuze. Ik zal dat nieuwe bedrijf uiteindelijk niet zelf leiden, omdat er een verschil is van visie tussen de groep en mezelf, over hoe we dit mooie toekomstverhaal moeten aanvliegen."

CEO Christian Van Thillo van De Persgroep, dat Medialaan onlangs volledig in handen kreeg, is Bossaert erg dankbaar. "Peter heeft eerst als algemeen directeur radio en later als CEO van Medialaan de marktpositie van ons bedrijf aanzienlijk versterkt en prachtige resultaten neergezet", zegt hij. "De krachtenbundeling van onze audiovisuele en uitgeefactiviteiten is van groot strategisch belang voor onze groep. Daarover zijn we unaniem enthousiast, maar over de manier waarop we hier invulling aan moeten geven deelden we niet dezelfde visie. Daarom scheiden onze wegen, maar dat doen we in de beste verstandhouding."

Opvolger

Van Thillo hoopt "binnen enkele maanden" de opvolger van Bossaert te kunnen aankondigen. Die zal alle Belgische activiteiten van het nieuwe geïntegreerde bedrijf leiden. In afwachting zullen Erwin Deckers (Chief Content Officer) en Dirk Lodewyckx (Chief Marketing Officer) het dagelijks beleid van Medialaan en de aansturing van het nieuwe eengemaakte mediabedrijf op zich nemen.

Bij De Persgroep Publishing blijft het dagelijks beleid ad interim in handen van Rudy Bertels (COO van De Persgroep).

In een brief aan het personeel zegt Bossaert dat hij eerst even rust zal nemen. "Wat balans terugvinden in mijn leven waarin ik zoveel - misschien te veel - energie en passie heb besteed aan de uitbouw van het prachtige Medialaan", luidt het. "Maar niet te lang, ik ken mezelf en zal snel nieuwe plannen willen ontwikkelen, waar ik mijn hart en ziel zal willen aan wijden."