CEO NMBS: “Treinbegeleider afschaffen? Zal niet gebeuren zolang ik hier ben” Verzet tegen voorstel minder treinbegeleiders: “Veiligheid reiziger moet gegarandeerd worden” Redactie

21 oktober 2018

08u58

Bron: Eigen berichtgeving, VRT, Facebook, Het Nieuwsblad 17 Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, zegt dat er geen sprake van kan zijn om in bepaalde treinen de treinbegeleider af te schaffen. Ze reageert daarmee op het voorstel voor het nieuwe beheerscontract van de spoorwegen dat binnenkort op tafel ligt. Maar zowel bij de vakbonden als bij de reizigersorganisaties was forse kritiek gekomen op het plan om sommige voorstadslijnen zonder treinbegeleider te laten rijden.

“Gisteren waren er overal in de pers berichten dat NMBS haar treinbegeleiders wil afschaffen”, zegt Dutordoir op Facebook. “Niets is minder waar en dit zal niet gebeuren zolang ik bij NMBS ben. Dit is ook waartoe ik me precies een jaar geleden in het parlement verbonden heb. Onze treinbegeleiders spelen een essentiële rol om treinen veilig te laten vertrekken, om klanten die hen trouwens bijzonder appreciëren te helpen en te informeren, en ja, ook om te checken of iedereen wel rijdt met een geldig vervoersbewijs.”

Volgens het nieuwe beheerscontract dat binnenkort moet worden afgesloten tussen de NMBS en de regering zou niet meer op alle treinverbindingen een treinbegeleider aanwezig moeten zijn. De maatregel moet de efficiëntie van de NMBS verhogen. “Om tegemoet te komen aan het delicate evenwicht tussen economische dwang en mobiliteitsuitdaging, moet de NMBS een beroep kunnen doen op de werkwijze One Man Car”, stelt het beheerscontract.

Maar dat zal dus niet gebeuren, laat Dutordoir nu verstaan. “Laat NMBS ten minste eerst het fundament van haar business herstellen: stipte treinen en communicatie met de reiziger. Dit vergt werk ten gronde! Daarnaast zullen en moeten wij uiteraard alle mogelijke nieuwe technologieën in elk domein gaan bekijken en implementeren. Ook dat doen we!”

Veiligheid en zwartrijders

Vaksbondman Marc Lauwers (VSOA Spoor) reageerde eerder al sceptisch in Het Nieuwsblad. “Conducteurs doen meer dan alleen kaartjes knippen. Ze zorgen voor de veiligheid, stiptheid en doorstroom van informatie aan passagiers.” Ook TreinTramBus onderstreept dat er voldoende garantie moet zijn op veiligheid en dat zwartrijders geen kans mogen krijgen.

Maar ook politici zijn nog niet helemaal overtuigd van de beheersovereenkomst. Zo stelt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck zich grote vragen bij het afschaffen van de treinbegeleiders. “Wij willen dat wel bekijken, het gebeurt bijvoorbeeld ook in andere landen. Maar we moeten wel eerst alle aspecten, zoals de veiligheid en het gevaar op zwartrijden, bestuderen”, zegt ze op Radio 1.



De Coninck benadrukt dan ook dat het voorstel nog niet beslist is. “Het is vreemd dat dat nu zo wordt voorgesteld, maar wij hebben bijvoorbeeld nog geen studie gezien die aantoont dat de conducteur afgeschaft kan worden zonder in te boeten op veiligheid en zonder meer zwartrijders aan te trekken.” Volgens David Geerts (SP.A) is zelfs niet eens bewezen dat de maatregel wel kosten kan besparen.

De beheersovereenkomst is dus nog niet goedgekeurd. Als alles goed gaat, vallen de beslissingen volgende week op de ministerraad. Het vorige beheerscontract dateert al van 2008, onder toenmalig minister Inge Vervotte (CD&V). Het liep in 2012 af, maar door wissels binnen de regering en de spoortop werd de nieuwe versie steeds uitgesteld.