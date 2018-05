CEO Electrabel: "Sinds 2003 is er niets gedaan voor kernuitstap" HA

29 mei 2018

12u14

Bron: Belga 2 Hoewel de wet op de uitstap uit kernenergie in België al van 2003 dateert, is er sindsdien niets gedaan om de energievoorziening van het land te garanderen. Dat zegt de CEO van Electrabel, Philippe Van Troeye, meldt de krant Le Soir."

"Mochten beslissingen genomen worden op rationele gronden, zou ik verwachten dat de werking van sommige reactoren verlengd werd", zei Van Troeye. "Maar dat is niet het geval."

Vijftien jaar geleden besliste de wetgever dat België in 2025 stopt met kernenergie. De CEO van Electrabel stelt dat "vragen open blijven" en dat, mocht kernenergie na die deadline nog nodig blijken, "er onderhandeld moet worden". En dat moet niet in allerijl in 2024 gebeuren, vindt Van Troeye.

Overigens leed Electrabel in 2017 een verlies van 290 miljoen euro, terwijl het bedrijf een dividend van 1,6 miljard euro aan moederbedrijf Engie heeft gestort. Voor de baas van het energiebedrijf is dat geen probleem. "Electrabel is financieel gezond", stelt hij.