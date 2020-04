CEO Bozar pleit voor overheidssteun en exitstrategie voor cultuursector AH

21 april 2020

16u18

Bron: Belga 4 Paul Dujardin, CEO van het Paleis voor Schone Kunsten/Bozar pleit in een open brief voor massale overheidssteun voor de kunstensector. Zonder die steun kan de sector de coronacrisis immers niet overleven, klinkt het. Daarnaast pleit Dujardin ook voor een exitstrategie voor de sector.

“De coronacrisis heeft overal hard toegeslagen, maar in de creatieve en culturele sector is de klap wel uitzonderlijk groot”, aldus de CEO van Bozar in zijn open brief. “Die sector is goed voor 4,2 procent van het bruto nationaal product in de Europese Unie. Het is dan ook logisch dat ook andere sectoren de gevolgen voelen wanneer de musea en de concertzalen sluiten en de opnames van films en tv-series stilliggen.”

Internet is onvoldoende

“Heel wat artiesten hebben intussen de weg naar het internet gevonden om hun publiek te blijven bereiken maar dat is niet voldoende”, aldus Dujardin. “Een huiskamerconcert of een opera op je laptop zal nooit the real thing kunnen vervangen. En een businessmodel is het ook nog lang niet. De bottom line is duidelijk: de sector kan dit economisch niet overleven zonder massale overheidssteun.”

Als het mogelijk is om op een veilige manier een supermarkt te bezoeken, dan moet het ook mogelijk zijn om op een veilige manier naar een expo te komen of Bokrijk te bezoeken Paul Dujardin, CEO Bozar

Intussen moet het mogelijk zijn om een aantal culturele evenementen toch te laten plaatsvinden, meent de CEO.

“Tentoonstellingen zijn geen concerten. BOZAR en veel andere musea en cultuurhuizen hebben de infrastructuur, het personeel en de digitale backoffice om de deur van onze tentoonstellingsruimten op een kier te zetten. Als het mogelijk is om op een veilige manier een supermarkt te bezoeken, dan moet het ook mogelijk zijn om op een veilige manier naar de expo van Keith Haring of Van Eyck te komen of Bokrijk te bezoeken.”

“De federale regering heeft een tienkoppige werkgroep samengesteld die de lockdownexit moet voorbereiden. Ook de cultuursector kan zijn steentje bijdragen”, aldus nog Dujardin.

De volledige open brief is te lezen op de website van Bozar.