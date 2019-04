Centrumrechts verovert sleutelposten in energiebedrijven

09 april 2019

Bron: Belga

De Vlaamse partijen hebben een principeakkoord bereikt over de verdeling van de bestuursposten in de belangrijkste energie-intercommunales. N-VA, CD&V en Open VLD trekken macht naar zich toe in belangrijkste intercommunales, schrijft De Tijd vandaag.